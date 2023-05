Alcalde de La Serena por denuncia de perros asesinados para clase de universidad: "Tenemos que aplicar la Ley Cholito"

27 may. 2023 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, se refirió a la denuncia realizada tras la desaparición de Negri y Llorón, dos perros comunitarios en la Universidad El Alba.

Los estudiantes de Medicina Veterinaria de la institución acusan que los caninos fueron sacrificados para ser usados en una clase práctica de Anatomía.

Ir a la siguiente nota

"Tenemos que aplicar la Ley Cholito"

El edil de la comuna de la Región de Coquimbo dijo que "tenemos que tomar medidas y aplicar la Ley Cholito, para eso está la ley, la ley hay que hacerla cumplir".

Según Radio Guayacán, Jacob aseveró ayer, viernes 26 de mayo, que se presentará una querella contra la universidad y contra quienes resultan responsables por “crueldad y el sufrimiento infligido a estos animalitos”.

Por orden de fiscalía, la Brigada de Investigación Criminal de la PDI llegó hasta la universidad, donde "se pudo establecer que dos ejemplares caninos se encontraban al interior de las dependencias del laboratorio de veterinaria".

"Sin embargo, no se ha podido establecer ni descartar en un principio que se trate de los mismos ejemplares", explicaron.

El caso

Negri y Llorón eran perros comunitarios que residían en la Universidad El Alba de La Serena y que actualmente están desaparecidos desde el jueves 18 de mayo.

La vocera de Medicina Veterinaria del centro educacional dijo que "el día martes, los alumnos de segundo año tienen laboratorio de anatomía y se encuentran que habían dos cadáveres que tenían algunos rasgos anatómicos muy similares a los perros que nosotros buscamos".

Gabriela Lucero, vocera de "Animalistas Coquimbo", dijo que "me parece terrible porque si nos extrapolamos y decimos 'soy estudiante de medicina, me dicen que no hay cuerpos para estudiar anatomía, voy a la calle y mato a un indigente'… no corresponde".

Las acusaciones generaron movilizaciones en la ciudad costera, donde cientos de personas se manifestaron.

La universidad inició una investigación interna con un plazo máximo de 72 horas para aplicar las sanciones correspondientes. Además, de comprobarse la muerte de Negri y Llorón, presentará una querella contra quienes resulten responsables.

Revisa la nota de Meganoticias