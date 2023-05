La historia de la misteriosa carpa instalada arriba de un árbol en Maipú

26 may. 2023 - 12:45 hrs.

Este viernes, en la comuna de Maipú, se descubrió que una persona instaló una carpa sobre un árbol que se encuentra en la intersección entre Avenida Cuatro Álamos y Pasaje Atahualpa.

Los vecinos desconocen quién vive en ese lugar, e incluso muchos no sabían de la existencia de esta instalación.

Ir a la siguiente nota

"Nunca lo hemos visto"

Sobre la identidad de quien sería la persona que vive en esa carpa, la que no se encuentra a simple vista, vecinos afirmaron que suelen ver a alguien que baja temprano en la mañana, para luego volver por un rato a las 1 de la tarde y luego subir a la noche para repetir la misma rutina todos los días.

Adela, vecina que vive en el lugar, explicó que “hace dos meses, mi hija se percató que vivía una persona, pero nunca lo hemos visto, y que yo sepa no ha hecho desorden, no me ha llegado ningún comentario al respecto”.

“Nunca he escuchado que genere problemas, no he presenciado algún desorden”, agregó.

Finalmente, manifestó que tiene sentimientos encontrados sobre la presencia de esta persona arriba del árbol: “Da pena, susto, porque uno no sabe quién está ahí, pero muchos lo hacen por necesidad”.

Finalmente, tras conocerse el caso, este mismo viernes una camioneta llegó a desalojar el árbol, no encontrando a nadie dentro de la carpa.