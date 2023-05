"Los hijos tienen el deber de alimentar y asistir a sus padres": Inédita propuesta constitucional aprobada por expertos

26 may. 2023 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión Experta del nuevo proceso constituyente ya ha aprobado algunas propuestas del anteproyecto constitucional, entre los que se encuentran iniciativas novedosas que no están contempladas en la Constitución actual.

Una de estas propuestas se encuentran en el capítulo de los deberes sociales, estableciendo obligaciones no sólo de los padres hacia sus hijos, sino que también en viceversa.

Deber para los padres

"Los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos. Por su parte, ellos (los hijos) tienen el deber de respetar a sus padres, madres y ascendientes, y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando éstos lo necesiten", señala la iniciativa.

La comisionada experta, Magaly Fuentes, comentó en Las Últimas Noticias (LUN) que "la inspiración de este punto es la familia, pero no tiene una bajada normativa concreta".

Respecto a las posibles pensiones de alimentos exigidas por padres a sus hijos, sostuvo que "aparte de que algún abogado se le ocurra argumentar con que el padre está incumpliendo un deber establecido en la Constitución, no tiene ningún efecto práctico concreto, pero sí podría servir para inspirar normas legislativas, programas estatales o para que un juez resuelva".

"No se traduce en nada mientras no haya sanciones"

En el mismo medio señalado anteriormente, el abogado y exministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa, aseveró que "no hay deberes jurídicos propiamente tal si no hay sanciones a su incumplimiento, que pueden ser multas o penas. Habilita y obliga tal vez a dictar leyes que la hagan efectiva mediante sanciones y que sean específicas".

Respecto a la propuesta aprobada, señaló que "no estaba en el texto constitucional ni está en las leyes, es nuevo, pero no se traduce en nada mientras no haya sanciones".

Por su parte, Enrique Navarro, también exministro del Tribunal Constitucional, indicó que "el deber de respeto y asistencia hacia los padres también forma parte de la legislación civil. Ello debería ser desarrollado por el legislador, quien además deberá establecer sanciones".

Deber a respetarse

En la lista de deberes sociales aprobada también se encuentra la iniciativa que establece que "todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. Deben honrar la tradición republicana y defender y preservar la democracia, y observar fiel y lealmente la Constitución y la ley".

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Usen, afirmó que "estas expresiones solamente responden a lo que se suele llamar conceptos jurídicamente indeterminados. Se podría comparar con el respeto a la moral y a las buenas costumbres, que no son infrecuentes en los textos constitucionales. Que esto se vaya a traducir en normas jurídicas obligatorias, es muy difícil".

Deber a preservar el patrimonio

Otra propuesta sostiene que las personas "deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile".

Al respecto, el exministro Navarro expuso que "en materia ambiental, al establecerse deberes puede significar que se impongan sanciones o multas a los infractores como curre respecto del uso de la bandera en ciertas festividades".

Deber a proteger el medioambiente

"Es un deber de todos proteger el medioambiente, considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental. En caso de que se produzca, serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación", señala otra iniciativa aprobada.

El doctor en derecho constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, Rodrigo Poyanco, apuntó a que estos deberes pueden ser una excusa para que se "empiece a dictar de forma arbitraria normativa o sentencias que afecten los derechos y libertades de las personas".

Deber a respetar Chile

"Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria", dice otra propuesta.

En este punto, el profesor Usen también indicó que quien no cumpla con este mandato no podría ser castigado por ello.

Deber en cargos públicos

Una iniciativa aprobada establece que "todos los ciudadanos que ejercen funciones públicas tienen el deber de desempeñar fiel y honradamente sus cargos, dando cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Combatir la corrupción es un deber de todos".

El exministro Correa aseguró que "esto es una redundancia, porque está mejor explicado en el deber de publicidad, en la parte de los principios generales de la Constitución. Y está también en el Código Penal".

Deberes tributarios y a voto

"Los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos, y votar en las elecciones y referendos, todo de conformidad a la Constitución y la ley. Asimismo, deben defender la paz y usar métodos pacíficos de acción política", indica una propuesta.

Correa sostuvo que "estos deberes están en el Código Tributario con sanciones de multa e incluso cárcel a quien evade los tributos, pero con todo, la idea de que las personas deben cumplir con las cargas públicas, es una vieja idea que ha estado en las constituciones chilenas".

Sobre el voto, afirmó que "es una novedad porque establece el voto obligatorio". Sin embargo, observó otra repetición de ideas, ya que en el artículo 30 del anteproyecto se establece esta normativa.

Deber a respetar a los niños

Finalmente, se aprobó que "toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de los niños".

El exministro Correa aseveró que "esta es una novedad, pero reitero, por sí mismo, no establece deber mientras no haya sanciones. Este texto puede habilitar el dictar otras leyes de protección a los menores".

