Adulto mayor de Cochamó tuvo que viajar en caballo, cuatrimoto y bote para ser operado de apendicitis en Argentina

22 may. 2023 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera travesía fue la que tuvo que vivir Abelino Montero, de 74 años, residente de Cochamó, región de Los Lagos, luego de que un paramédico descubriera que una apendicitis era la causante del fuerte dolor estomacal que le aquejaba.

Tras agudizarse ese síntoma, Adela Montero, su esposa, llamó a Carabineros para alertar de la situación. Desde la institución policial enviaron al paramédico en cuestión que, tras detectar la apendicitis, recomendó de inmediato una cirugía de extracción, según detalla LUN.

Pero había un problema que desencadenó una serie de complejidades que llevaron a Abelino a tener que llegar a Argentina para ser intervenido: desde la Fuerza Áerea (FACh), con quienes se gestionó la posibilidad para realizar el traslado hasta un centro asistencial, señalaron que no estaban las condiciones para realizar el vuelo necesario.

"Tomé contacto con un teniente de la Fuerza Aérea y un capitán de fragata de la Armada, y como a las 19:00 horas me comunicaron que era imposible el traslado porque no tenían las condiciones para vuelos nocturnos. Ante esas circunstacias, le pedimos la cooperación a un lugareño que tiene una cuatrimoto y lo trasladamos, con un tramo final en bote, hasta la frontera", indicó el jefe del retén fronterizo Paso El León, suboficial mayor Jaime Anguita, al medio citado.

El viaje

Lo cierto es que si la travesía para realizar la cirugía de extracción ya suena como una misión de largo aliento, por tener que ser trasladado hasta el otro lado de la cordillera, en la realidad lo fue aún más.

Esto porque antes de llegar a la cuatrimoto en cuestión, Montero tuvo que viajar a caballo acompañado de su esposa que, a sus 58 años de edad, cargó como pudo a su marido para llegar al vehículo que aguardaba por ambos.

Tras andar unos 20 kilómetro a caballo, llegaron al encuentro con la persona que facilitó la cuatrimoto. Una vez terminado ese tramo en el vehículo, que constó de una extensión de tres kilómetros, se realizó el traslado en bote, que le permitió arribar hasta la frontera con Argentina.

Carabineros Los Lagos

Al llegar a suelo trasandino, se tuvo que subir a otra camioneta, esta vez de propiedad de la pareja de su hija que vive en aquel país. Fueron 120 kilómetros los que los separaban del recinto de primeros auxilios en donde lo recibieron, para posteriormente trasladarlo al Hospital El Bolsón, en la provincia trasandina de Río Negro, donde fue intervenido la madrugada del viernes pasado.

En ese hospital pudieron constatar que a Abelino Montero se le había perforado el apéndice, situación que le provocó una peritonitis.

El reclamo de uno de sus hijos hacia las autoridades chilenas

Cabe destacar que el primer aviso de la esposa de Montero a Carabineros fue a eso de las 08:00 horas, teniendo que pasar al menos 16 horas para que fuera atendido.

Ante la insólita situación que debió atravesar su padre, Yuri, hija de Abelino Montero, apuntó contra las autoridades chilenas.

"Vi una información que decía que por las condiciones climáticas no se pudo trasladar, fue todo mentira. El día jueves hasta como las 16 horas no estuvo malo (el tiempo). Tienen que ver que esa gente está geográficamente aislada y la mayor población es adulta; son inhumanos, estoy dolida y molesta. Fue negligencia de las autoridades, no de Carabineros ni del paramédico. Doy gracias a los médicos argentinos de que está vivo mi papá. No al sistema de salud chileno" expresó la hija.

Se espera que este miércoles Abelino Montero sea dado de alta desde el Hospital El Bolsón.

