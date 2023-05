Captan al "auto más barato del mundo" en Curicó: ¿Qué modelo es y cuánto vale?

22 may. 2023 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

En las calles de Curicó, en la región del Maule, usuarios de TikTok captaron un ejemplar del "auto más barato del mundo" circulando sin patente trasera y esquivando otros vehículos, como si fuera una moto.

Este es el vehículo similar al que durante las últimas semanas se ha vuelto viral en las redes sociales, el cual es de pequeño tamaño y que puede ser comprado por Internet y llega en una caja al domicilio.

Ir a la siguiente nota

¿Qué auto es?

Se trata del modelo JJ 2000, un vehículo completamente eléctrico que originalmente se decía que su monto era de un millón de pesos, aunque ciertos proveedores lo venden por cerca de $2.900.000, más iva.

Es un pequeño automóvil, en el que no caben más de tres personas. Es que sus dimensiones son particularmente chicas, ya que no mide más de 2,5 metros de largo y 1,5 de ancho. Por último, el alto de este vehículo alcanza los 1,8 metros.

Su motor, completamente eléctrico, permite que tenga una velocidad máxima va entre los 40 y los 50 kilómetros por hora.

¿Es legal en Chile?

Consultado por Meganoticias el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó que este tipo de versiones de auto, "tiene que pasar por el centro de control y certificación vehicular del ministerio para homologar el modelo".

"Ahí lo que hacemos es validar y verificar que efectivamente este vehículo cumple con todos los estándares de seguridad que se exigen en Chile", aclaró.

De no cumplir con las especificaciones técnicas del país, entonces no puede recibir la homologación y no podrá circular por el territorio nacional.

Todo sobre Noticias Chile