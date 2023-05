Caso Felipe Rojas: Revelan datos clave de la reconstitución de escena y del perfil psicológico del asesino

18 may. 2023 - 22:30 hrs.

A dos semanas de que la defensa de Felipe Rojas, único culpable por el asesinato de Fernanda Maciel y su bebé en gestación, presentara un recurso de nulidad del juicio en el que fue condenado a presidio perpetuo calificado, Meganoticias tuvo acceso a material inédito de la reconstitución de escena, además del perfil psicológico del homicida.

Reconstitución de escena

La reconstitución de escena del día en que murió Fernanda estuvo marcada por una estrategia de la abogada de Rojas, que se basó en reconocer la verdad. Por ello, en esa instancia, el entonces imputado renunció a su derecho a guardar silencio y contó cronológicamente lo sucedido.

"Empecé a sentirme mal. En ese momento empiezo a caminar y ella caminó hacia la puerta (...) No sé qué me pasó en ese momento", fueron parte de sus palabras sobre los minutos previos a darle muerte a la víctima, mientras que, respecto a los momentos posteriores al homicidio, confesó que "entré en pánico. Pensé en todo lo relacionado con ella. Pensé en llamar a alguien, pero no pude hacerlo. Y sólo atiné a esconder el cuerpo".

Perfil psicológico de Rojas

En la carpeta investigativa también se revelan detalles del perfil psicológico de Rojas, como que sufre un grave trastorno de personalidad, que mezcla rasgos psicopáticos y narcisistas.

"Un patrón de comportamiento caracterizado por su falta de empatía, manipulación, engaño, afecto frío, superficial y ausencia de culpa y remordimiento", señalan desde Fiscalía, y que según los peritos, incluso, coexistirían tres líneas de personalidades.

