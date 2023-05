17 may. 2023 - 13:00 hrs.

Pese a que Felipe Rojas fue declarado culpable y condenado a presidio perpetuo calificado por el asesinato de Fernanda Maciel y su bebé en gestación, lo cierto es que su situación aún no termina del todo en la Justicia, dado que su defensa presentó un recurso de nulidad del juicio.

Esto significa que el juicio en su contra se podría repetir y que la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago podría ser revisada, pudiendo disminuir el mínimo de 40 años en la cárcel que le otorgaron.

A la espera de cómo resulte ese requerimiento en tribunales, el matinal "Mucho Gusto" accedió a material inédito de los peritajes realizados durante la investigación, tales como la reconstitución de escena, momento en que Rojas confiesa su autoría en el crimen a la Policía de Investigaciones (PDI).

Así fue la primera reconstitución de escena

En la primera reconstitución, el sujeto participó custodiado por funcionarios de Gendarmería. Renunció a su derecho a guardar silencio y contó cronológicamente lo sucedido.

El sábado 10 de febrero de 2018, cerca de las 16:45 horas, "no recuerdo si yo recibí el mensaje o yo le hablé a Fernanda. Al saber que estaba ahí en su casa (ubicada a pocos metros de la bodega), subí al árbol que está junto a la pared que nos separa. Nos pusimos a conversar en esos momentos".

Felipe y Fernanda se conocían desde 2008, cuando la familia de la joven se mudó a Conchalí. Desde ese minuto, además de ser vecinos, forjaron una relación que nunca sobrepasó los límites de la amistad, pese a las intenciones del futuro asesino.

Previo acuerdo, la mujer de 21 años llegó a la bodega, que era cuidada por Rojas. "Yo empiezo a caminar y ella empieza a caminar hacia la puerta (...) me sentí muy mal, no sé qué me pasó en ese momento", siguió relatando.

Manifestó tener el vago recuerdo de una agresión física y que se enredaron hasta caer al suelo. Luego, el sujeto cometió la violación sexual, mientras ella estaba con vida, de acuerdo a los análisis posteriores. Tras quitarle la vida, guardó el cuerpo en un saco y lo dejó en un hoyo que previamente había cavado en el patio de la bodega.

"Lo preparamos para que contara una historia"

La defensa del sujeto durante la investigación la asumió la abogada Jacqueline Stubing. De forma exclusiva, contó a "Mucho Gusto" que sabía que en el juicio "él era todo o nada con esta verdad que entregó (la confesión del crimen), que pudo haberla omitido, pero lo preparamos para que él contara una historia".

La especialista diseñó una estrategia que consistió en reconocer la verdad: "Le guste o no al tribunal, el interno siempre colaboró, de una forma u otra", señaló la defensora del asesino.

A pesar de que los informes clínicos identificaron en Rojas una "falta de empatía, manipulación, engaño, afecto frío, superficial y ausencia de culpa y remordimiento", Stubing aseguró que "sigue siendo un joven común y corriente, afecto a ilusión y esperanza".

Si bien reconoció la existencia de un diagnóstico psicológico negativo, agregó que "muchos de nosotros, tal vez, podemos tener algún tipo de patología que no conocemos. Él no conocía que tenía una patología".

¿Qué pasaba por la mente de Felipe tras cometer el asesinato?

La carpeta investigativa contiene informes sobre el perfil psicológico del condenado. "Mucho Gusto" accedió a fragmentos de su declaración sobre lo que sintió después de haber cometido el crimen.

"No dormía bien, me hice la fuerza para no recordar eso. Estuve bebiendo mucho. En ese tiempo tuve una pareja, me sentía contenido. Me amaba mucho, a veces cuando estábamos teniendo relaciones tenía que parar, porque me venía eso a la cabeza", se lee en el documento.

Esa pareja a la que se refiere fue la última que tuvo antes de ser detenido por su —en ese entonces— presunta responsabilidad en la muerte de su vecina. Esa misma polola fue la que confesó la muerte de Fernanda, apuntando en contra del implicado.

Pero Felipe le entregó otra versión, no la misma que señaló en la reconstitución de escena: "Le conté que había sido un accidente (...) que se había tropezado... no recuerdo muy bien. Se había tropezado, creo. Y ahí... empezó todo".

Las tres personalidades de Felipe Rojas

Norma Molina fue la perito forense que evaluó psicológicamente a Rojas, tras ser contratada por la propia defensoría para entender lo que pasaba por la mente del sujeto cuando mató a Maciel: "Había cosas que él decía que no entendía por qué las hacía y que muchas de ellas no se acordaba", relató la especialista.

Agregó que en él "coexistían tres líneas de funcionamiento o personalidades. Por una parte, una antisocial muy marcada; una limítrofe, que tomaba más riesgos y era más impulsivo; y otra narcisista".

Según detalló, Felipe tenía la necesidad de acomodarse o intentar darle una explicación a la realidad o a lo que había pasado. En otras entrevistas con él, identificó mayor confusión de su parte, culpabilidad y tristeza.

