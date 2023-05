"Sufrí una actitud violenta tanto física como verbal": Pailita denuncia malos tratos durante control de Carabineros

16 may. 2023 - 00:58 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante nacional de música urbana Carlos Rain, más conocido como Pailita, se refirió a la detención que sufrió durante la madrugada de este lunes en el Barrio Bellavista.

Cabe señalar que Pailita fue formalizado ante el Octavo de Garantía de Santiago por el delito de amenazas, quedando bajo las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas, firma mensual y arraigo nacional.

El comunicado del artista

Mediante un comunicado difundido por redes sociales, el cantante detalló que "a horas de esta madrugada, fui fiscalizado en un control policial de tránsito rutinario por parte de funcionarios de Carabineros".

"Tan pronto se realizó el control policial, sufrí por parte de quienes llevaban a cabo dicho control, una actitud violenta tanto física como verbal, por parte de dichos funcionarios, a la cual respondí indicando que no era aceptable que se faltara el respeto de esa forma, dicha situación escaló en una discusión", expresó.

En esta línea, indicó que "así y sin mediar provocación alguna, se me detuvo en dicho procedimiento recibiendo una agresión física y desde ahí le pedí a quien me acompañaba la necesidad de que grabara, como método de defensa al trato que estaba recibiendo por parte de Carabineros".

Asimismo, indicó que "me sometí en todo momento al actuar de carabineros, así como también me realicé de forma voluntaria exámenes tendientes a determinar si me encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol, los cuales salieron negativos".

Vehículo sin patente delantera

"En cuanto a la documentación, tanto de conductor como el vehículo que conducía, se encontraba al día y en regla, cursándoseme una infracción de tránsito por conducir con la placa patente delantera al interior del vehículo, infracción que acepto y pagaré en el Juzgado de Policía Local Correspondiente, como es mi deber de ciudadano", agregó.

De esta forma, Pailita manifestó que "desde el comienzo del procedimiento se dirigieron hacia mí, con insultos y malos tratos, los que produjeron mi absoluta molestia y malestar" y aseguró que "en ningún momento, hubo agresión física alguna de mi parte hacia los funcionarios".

