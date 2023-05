Republicano Luis Silva se retracta de dichos en entrevista: "Nosotros estamos dispuestos a conversar siempre"

14 may. 2023 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

El miembro del partido Republicano, Luis Silva, se retractó de sus palabras tras dar una entrevista a un medio nacional.

En su charla con el Diario Financiero, se preguntó: "¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo".

Usó su Twitter para echar pie atrás

Tras las distintas reacciones a sus dichos, quien obtuviera más de 700 mil votos en las últimas elecciones, se retractó de lo expuesto en la mencionada entrevista.

“Debo reconocer que no fue una buena entrevista hoy en el Diario Financiero. Nosotros estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate, lo que haremos”, dijo en la red social.

En los próximos días nos concentraremos en prepararnos para este enorme desafío. Y con mucha humildad, haremos todos los esfuerzos por no repetir los errores del anterior proceso. Seguiré con buena fe tratando de dar lo mejor para Chile. — El Profesor Luis Silva (@profesor_silva) May 14, 2023

Para finalizar, expuso que “en los próximos días nos concentraremos en prepararnos para este enorme desafío. Y con mucha humildad, haremos todos los esfuerzos por no repetir los errores del anterior proceso. Seguiré con buena fe tratando de dar lo mejor para Chile”.

