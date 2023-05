Luis Silva y Consejo Constitucional: "¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?"

14 may. 2023 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

Luis Silva Irarrázaval, integrante del Consejo Constitucional en representación del Partido Republicano, entregó algunas definiciones de como será su rol en la instancia donde se escribirá un proyecto de nueva Constitución.

¿Qué dijo?

"Es distinto diálogo que acuerdo. Cuando tú te abres a dialogar con un compadre que te dice ‘me ofende lo que dices, me ofende lo que piensas’, se acabó el diálogo. 'Viejo, yo no puedo llegar a acuerdos contigo, porque tengo que renunciar a lo que pienso para que tú no te sientas ofendido'. La izquierda juega mucho con el sentimiento de culpa para manipular, porque la culpa es una excelente herramienta de apoyo para palanquear", dijo en conversación con Diario Financiero.

Silva, el consejero más votado a nivel nacional con más de 700 mil sufragios, y parte de los 23 consejeros que obtuvo su partido, se preguntó "¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo".

El abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Sebastián también se refirió al aspecto religioso que lo ha hecho conocido. Es "numerario" del Opus Dei, un grupo católico conservador, donde Silva escogió no formar familia y vivir en comunidad. Aunque no está casado, usa un anillo como símbolo de compromiso con la religión.

"Hay gente muy desprejuiciada, por ejemplo, en las poblaciones. Me fascina estar en Pedro Aguirre Cerda, en Lo Espejo, porque les da lo mismo. Me miran la mano, 'anda de anillo, está casado', les digo que no, que estoy soltero. '¿Y por qué?' Por mi religión, respondo. Y a nadie le importa. Es bacán", sostuvo.