Jordhy Thompson logra salida alternativa por acusación de VIF: Debe pagar sólo $2.2 millones y no acercarse a expareja

09 may. 2023 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, Jordhy Thompson fue formalizado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y lesiones leves, a raíz de la denuncias presentadas por su expareja, Camila Sepúlveda, y una amiga de ella.

En la instancia, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó que el jugador de Colo Colo quede con la prohibición de acercarse a las víctimas.

Ir a la siguiente nota

Salida alternativa

Thompson logró obtener una salida alternativa en la audiencia, tras lo cual no sólo quedó con prohibición de acercarse a las víctimas, sino que también deberá someterse a una evaluación por control de impulsos y fijar su domicilio e informarlo.

Asimismo, se determinó que deberá pagar $2.200.000, que corresponden a un IPad y IPhone de Camila que el deportista le rompió. El pago lo deberá efectuar en un plazo de 15 días.

El caso

El caso salió a luz por un video que se captó en la discoteca Centro Parque, ubicada en la comuna de Las Condes, en el que se aprecia al jugador de Colo Colo agrediendo a su expareja.

Sin embargo, no sólo ella resultó con lesiones, sino también una amiga que la acompañaba, quien constató lesiones y denunció que Thompson la golpeó en el ojo derecho, cuando estaba supuestamente bajo los efectos del alcohol.

La mujer relató que los hechos ocurrieron el 5 de marzo, cuando el futbolista le estaba pegando a su amiga por diferencias, y cuando ella le dijo que la dejara de golpear a Camila fue agredida.

Denuncia de su expareja

Sin embargo, no fue hasta el 31 de marzo que Camila Sepúlveda interpuso otra denuncia contra Thompson, por agresiones que habría sufrido el 29 de enero en el departamento que ambos compartían.

De todos modos, anteriormente la joven ya había realizado dos denuncias, las que fueron retiradas.

Asimismo, Camila ha revelado otras situaciones de violencia que vivió tras la viralización del registro en la discoteque: "Estábamos comiendo y empezó con que era mi culpa que los hinchas de Católica le gritaran cosas por el video filtrado, y ya después empezaron las agresiones físicas".

"Hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas. Siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades, no me dejaba ver a mis propias amigas", contó.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.