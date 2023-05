Kast y su posible candidatura presidencial: "Estamos preocupados de la próxima generación, no de la próxima elección"

08 may. 2023 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la victoria de su colectividad en las elecciones al Consejo Constitucional, en donde fueron elegidos 22 representantes para el órgano que redactará la propuesta de Nueva Constitución, convirtiéndose en la primera mayoría a nivel nacional.

¿Qué dijo José Antonio Kast?

"Creo que tenemos, como Republicanos, una gran responsabilidad y esperamos estar siempre a la altura de lo que la ciudadanía nos ha solicitado, que es levantar las urgencias sociales y dedicarnos a trabajar por Chile", comenzó señalando el excandidato presidencial en un punto de prensa.

Respecto a si confían en el trabajo que realizarán los consejeros de su partido, señaló que "hemos presentado muy buenas personas. Todos nuestros consejeros constitucionales van a trabajar por el bien de Chile".

"Todas las discusiones que vengan se darán la próxima semana, hoy puede haber muchos análisis y sorpresas de personas que no podían creer esto", complementó.

Asimismo, aseguró que "nosotros estamos tranquilos y confiamos en el trabajo que van a hacer nuestros consejeros, por algo salieron electos. Nosotros como partido queremos respetar el trabajo que van a hacer ellos".

"Creo que nadie quiere sobre reaccionar, y esta va a ser una buena prueba, para demostrar que, aquello que dicen algunos, es un error y es una caricatura", manifestó.

¿Candidatura presidencial?

Al ser consultado sobre una posible nueva candidatura presidencial, a propósito del triunfo del Partido Republicano, Kast indicó que "para eso queda mucho tiempo y en eso somos muy responsables. Estamos preocupados de la próxima generación, no de la próxima elección".

"Veíamos que podíamos obtener un buen resultado en esta ocasión, pero asumimos con responsabilidad y humildad este tremendo resultado y ya estamos trabajando de nuevo en terreno, para lo que viene", agregó.

El exdiputado sostuvo que "el tema de las elecciones de consejeros quedó atrás. Ayer (domingo) dijimos que no había mucho que celebrar, porque Chile estaba mal y por eso seguimos trabajando hoy".

Un llamado al Presidente

"El Presidente ayer hizo un llamado al trabajo por Chile, nosotros eso lo valoramos. Pero creo que él es el primer responsable de cambiar de actitud, él es el que tiene que mantener una sola línea", continuó Kast.

"Uno de los temas más graves en Chile es el tema de la inseguridad y él hizo un llamado a una mesa de seguridad, donde nosotros participamos, pero claramente cambió de opinión e indulta a terroristas y delincuentes... Lo que pasa es que ese tipo de errores, se repiten una y otra vez", explicó el líder de los republicanos.

"El llamado que le hacemos al Presidente es que escuche a la ciudadanía. Esta es segunda vez que la ciudadanía le da un mensaje fuerte y claro, que no quiere ese estilo de Gobierno. Él tiene una tremenda responsabilidad, y lo que queremos es que él dé los primeros pasos para evitar ese tipo de errores", añadió.

"Nosotros nunca vamos a actuar de manera sectaria, eso lo hemos demostrado. Hemos sido siempre claros y coherentes. Obviamente, el Gobierno ha fracasado, pero siempre uno puede enmendar el rumbo. Al Gobierno le quedan todavía tres años para mejorar las cosas", indicó José Antonio Kast.

Críticas al Gobierno

Sobre si es correcto criticar al Gobierno, luego que los candidatos del oficialismo fuesen superados por la oposición, afirmó que "por supuesto que es válido hacerlo, porque el Gobierno impulsó una primera reforma, donde el Presidente fue jefe de campaña. En esta ocasión, el Presidente se abstuvo, porque sabía que le podía ir mal, eso hizo que muchas personas, quizá, no tuvieran toda la información necesaria para ir a votar".

En esa línea, remarcó que "es un fracaso del Gobierno, pero nosotros no queremos ahondar en eso, no nos quedamos pegados en una situación, queremos avanzar por el bien de Chile y en eso es el llamado al Presidente, a reaccionar, a tomas las medidas necesarias para enfrentar la inseguridad, la inmigración, la crisis económica y los campamentos".

La eventual Nueva Constitución

"La Constitución no es la solución, como lo dijo muy bien Luis Silva, a todos los problemas de Chile, pero en algún momento quisieron hacerlo creer así", afirmó Kast.

"Se pueden hacer modificaciones. Nosotros no quisimos ser parte de este proceso inicialmente, pero cuando la Cámara de Diputados toma una decisión y democráticamente dicta una ley, nosotros nos hacemos parte, porque nos asiste un derecho, pero también tenemos un deber, de estar ahí y decir cuáles son los principios esenciales que deben estar en la Constitución", complementó.

"Lo que ha señalado Luis Silva, es que nosotros estamos abiertos a mejorar las cosas. Él lo que ha señalado, también, es que la Constitución no es la solución de todos los problemas, no nos dejemos engañar una vez más. En que donde se nos dice que la Constitución es la raíz de todos los males... no es así", finalizó.

