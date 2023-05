07 may. 2023 - 21:01 hrs.

¿Qué pasó?

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, entregó un discurso tras la victoria de los candidatos de su conglomerado al Consejo Constitucional en diferentes circunscripciones del país.

Durante sus palabras en el comando, aclaró cómo será el actuar de los elegidos de su partido en el nuevo proceso constitucional.

¿Qué dijo?

El excandidato presidencial partió agradeciendo a quienes participaron en la campaña republicana, pero luego añadió que "hoy no hay mucho que celebrar, porque Chile no está bien, los chilenos no estamos bien (...) No es tiempo de alegrarse ni celebrar".

"Logramos una meta importante, pero no es tiempo de celebrar ni de dividir al país, sino de trabajar en unidad por el bien de Chile", agregó.

Luego, aseveró que "muchos se han preguntado qué van a hacer los consejeros constitucionales republicanos y la respuesta es evidente: lo mismo que hemos hecho siempre, amar profundamente a nuestra patria".

Kast también se refirió al actuar de la administración del Presidente de la República, Gabriel Boric, y dijo que "hoy, no solo nosotros, Chile ha derrotado a un gobierno fracasado, uno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la seguridad, migratoria, económica, social en materia de salud, educación, vivienda y tantas otras".

"Los chilenos necesitamos con urgencia que este Gobierno comience a gobernar y se haga responsable de garantizar el orden, la prosperidad y la paz para todos nuestros compatriotas", aseveró.

