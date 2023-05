08 may. 2023 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 7 de mayo se realizaron las votaciones para elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional, quienes, junto a una Comisión Experta y un Comité Técnico de Admisibilidad, escribirán una nueva propuesta de Constitución para el país.

Entre todas las personas que se dirigieron a sus respectivos locales de votación se encontró Karla Añes, exmilitante del Partido de la Gente (PDG) y candidata al proceso por la región de Arica y Parinacota, que en el pasado fue condenada por tráfico de drogas.

Cabe recordar que el sábado, el PDG resolvió expulsar a Añes del partido, luego de que se revelaran sus antecedentes. A pesar de ello, su candidatura siguió en pie, logrando una cierta cantidad de votos en su circunscripción.

¿Cuántos votos sacó Karla Añes?

De acuerdo al último conteo ejecutado tras el cierre de las mesas en la región de Arica y Parinacota, la excandidata del PDG logró 1.540 sufragios.

Previamente, en conversación con Meganoticias, Añes había afirmado que "los papeles me habilitan para ser candidata", sin embargo, aclaró que si resultaba electa, ella iba a "seguir", aunque reconoció que "depende de lo que dice el Tricel (Tribunal Calificador de Elecciones)".

"Me da pena... Yo creo en el partido"

Karla Añes sostuvo respecto a si el PDG conocía su condena, que "jamás, nunca estuvo en antecedentes... No lo oculté, lo omití por una razón muy personal".

Por otra parte, afirmó que no la han llamado del PDG, manifestando que "me da lata, me da un poco de pena, porque yo creo mucho en el partido, en la gente que está ahí y creo mucho en don Franco (Parisi), que es nuestro líder. Esto es fome, es bastante fome, es como un bajón, pero va a pasar".

