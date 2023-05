07 may. 2023 - 11:34 hrs.

Stefan Kramer nuevamente fue designado como vocal de mesa en estas las elecciones del Consejo Constitucional, instancia en la que sorprendió con una imitación del conductor de "Mucho Gusto", José Antonio Neme.

El reconocido imitador está cumpliendo labores como presidente de la Mesa 85, en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

Imitación a Neme

"Cómo está José Antonio", saludo Kramer al periodista, realizando una fiel imitación.

Siguiendo en el personaje, también dijo: "Sí, me quiero ir. Por qué me nominan, por qué tengo que estar. Si después me excuso, me llaman de nuevo, estoy chato. ¿Por qué no puedo estar chato? Uno puede estar chato también. Uno no le puede caer bien a todo el mundo".

Luego fue consultado sobre si se siente feliz de estar en estas elecciones, ante lo cual respondió, todavía en el papel de Neme, que "por supuesto que no, me carga, por mí no votaría, pero hay que hacerlo. No me gusta, me carga la silla, mira cómo está dispuesto el local, nada me gusta. El mural de los chicos de este colegio también".

"No sé, en realidad no sé, estoy chato de opinar, no me interesa, váyanse", exclamó.

Otras imitaciones

También aprovechó de imitar a Don Francisco: "Yo estoy en Miami ahora, pero los invito a todos a que vengan a votar y tengamos este deber cívico".

Otros personajes que personificó fueron Rodrigo Sepúlveda, Marco Enríquez-Ominami y Diana Bolocco.

"Me gustan todas", sostuvo respecto a la pregunta de cuál es su imitación favorita.

Por otra parte, Kramer se refirió a la cantidad de gente que fue a votar: "Por el momento es poquito, pero la gente tiene todo el día. Pero los invitamos que vengan para que esto se resuelva, aunque nosotros cerramos a las seis".

