Contraloría confirma uso de cine municipal para cumpleaños de alcaldesa de Río Bueno

07 may. 2023 - 02:37 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una denuncia presentada por cuatro concejales de la Municipalidad de Río Bueno, la Contraloría confirmó que la alcaldesa de esa comuna realizó una fiesta de cumpleaños con funcionarios en las dependencias del cine municipal durante el horario de trabajo.



Según el informe, mediante un correo institucional se convocó a 80 funcionarios para la celebración que se realizó el 7 de septiembre de 2022 en el cine "Armando Sandoval Randolph".

Los hechos

La Contraloría determinó que no se tomaron los debidos resguardos en el contexto de la contingencia sanitaria con motivo de la pandemia de Covid-19. Por lo que remitió los antecedentes al Ministerio de Salud.



El ente fiscalizador dictaminó que la celebración no estuvo relacionada con fines institucionales y por tal motivo resulta improcedente.



Paralelamente, la Contraloría desestimó que para la celebración se usaron recursos municipales, como afirmaba la denuncia de los concejales.



Desde la Municipalidad de Rio Bueno, hasta el momento no se refirieron al dictamen. Carolina Silva fue elegida como independiente apoyada de Chile Vamos.

