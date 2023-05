"No vamos a dar autorización": Alcaldesa Matthei responde a Orrego por eventual eliminación de rotonda de Plaza Italia

03 may. 2023 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció la Segunda Etapa de Recuperación de Plaza Italia y abordó las declaraciones del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, respecto al fin de la rotonda ubicada en dicho espacio.

Durante este martes, en el marco de la renovación del eje Alameda-Providencia, Orrego aseguró que "se termina la rotonda, que ahí, donde se ha hablado tantos años de una plaza, por fin va a haber una plaza. Un espacio que va a conectar tres parques emblemáticos de Santiago, Bustamante, Balmaceda y Forestal, y que va a recuperar un poco la vocación peatonal y de encuentro ciudadano".

¿Qué respondió Matthei?

Al respecto, la jefa comunal de Providencia manifestó que "ayer (martes) quedé un poco un poco perpleja cuando vi que el gobernador estaba anunciado algo respecto a lo cual no tiene atribuciones. Él señaló que esta plaza iba a desaparecer, esa no es una decisión que tome él, la plaza es espacio público y es administrado por la municipalidad, no por la gobernación; de tal manera que no tiene facultades para anunciar eso".

"Además, con mucho respeto lo digo, él puede llamar a todos los arquitectos que quiera, a todos los rectores, ministros y a todos los empresarios. Eso no sustituye lo que tienen que decir nuestros vecinos", sostuvo.

En esta línea, Matthei explicó que "en Providencia todo lo que hacemos se consulta con los vecinos, hay participación ciudadana, generalmente tres o cuatro, hasta que finalmente las cosas se moldean de una forma en que sea técnicamente posible, pero también que le guste de acuerdo al uso que le dan nuestros vecinos".

De esta forma, afirmó que la consulta se realizará y agregó que por ahora "no vamos a dar ninguna autorización para que se intervenga esta zona".

Respecto al proyecto de nuevo eje Alameda-Providencia indicó que la comuna que representa "nunca estuvo de acuerdo con el proyecto original, nunca nos gustó. Lo dijeron así cuando estaba de alcaldesa la señora Josefa Errázuriz, lo seguimos diciendo cuando yo asumí, nuestros equipos no han estado de acuerdo, hemos trabajado harto, pero estamos muy lejos de estar conforme con el proyecto que se está proponiendo".

"Uno se pregunta por qué quieren empezar por este sector, que es el que está menos dañado, y cuando uno ve lo que está pasando con la Alameda, desde Pajaritos, Lo Prado, Estación Central y Santiago, hay tantos otros sectores muchísimo más dañados (...) por qué no empiezan por ahí, por qué esta obsesión de eliminar esta plaza, cuando todavía no se consulta con los vecinos", cuestionó la alcaldesa.