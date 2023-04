"A uno le da rabia y vergüenza": La declaración de la secretaria que manejaba los talonarios bancarios de Raúl Torrealba

29 abr. 2023 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes han salido a la luz en la investigación contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, por presuntas irregularidades durante su gestión.

En esta ocasión, Meganoticias tuvo acceso exclusivo a una declaración de la secretaria personal, quién manejaba los talonarios bancarios de Torrealba.

Según la investigación llevada a cabo por Contraloría, a través de diversos funcionarios el ex jefe comunal depositaba dinero en efectivo en su cuenta personal, platas provenientes de la corporación VITA. Pero la indagatoria no solo apunta a él, sino también a otros 15 funcionarios que participaban de los movimientos.

La declaración de la secretaria de Torrealba

Entre ellas está la secretaria del ex edil. Meganoticias tuvo acceso exclusivo a sus declaraciones ante la Contraloría. En ella relata su labor de sacar las cartolas para que "otros" hicieran los depósitos.

"Don Raúl hacía muchas gestiones bancarias, le sacábamos las cartolas del banco todos los días, él las revisaba y si tenía que pagar una cuenta la mandaba a pagar. Los depósitos en sus cuentas eran en ocasiones seguidas y en otras no; además, en pandemia, dado que los funcionarios tenían permisos especiales, iban de forma semanal al banco, no podían ir todos los días", señaló.

"Cuando se iba don Raúl comenzó a hacer transferencias él mismo o pedía ayuda. No sabía comunicarse con internet. Me pedía cosas por WhatsApp solo para cuando estaba afuera o necesitaba algo", dijo la secretaria.

La mujer llegó a trabajar al municipio en 1996 como secretaria de Torrealba y era la encargada de facilitar los movimientos de dinero. Quienes recibían el efectivo y las papeletas, acreditan que era quién constantemente entregaba el documento de depósito.

"A uno le da rabia, le da vergüenza"

Depósitos, de forma periódica, y con distintos montos, de los que la secretaria aseguró no tener mucho conocimiento, pese a su participación. Incluso declaró que se enteró por la prensa de la denuncia contra Raúl Torrealba.

"No me cuestionaba si los directores venían con papeles o no, si venía a una fecha determinada o no. En cuanto a lo que pienso de ello, a uno le da rabia, le da vergüenza", explicó.

El sumario de Contraloría fue entregado a fiscalía, que trabaja en la formalización de quien fuera jefe comunal de Vitacura por delitos de fraude al fisco, malversación de caudales público, y lavados de activos.