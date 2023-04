Tiktoker se cambió de Isapre a Fonasa y fue por primera vez a un Cesfam: "Funciona súper bien"

28 abr. 2023 - 13:00 hrs.

En el último año, miles de personas han emigrado desde las Isapres hacia al sistema de salud público de Fonasa, debido a la crisis financiera que atraviesan estas entidades privadas.

Un ejemplo de estos "migrantes previsionales" es Marcelo Gutiérrez, un tiktoker cuya historia se viralizó en redes sociales tras acudir por primera vez en su vida a un Cesfam.

Resulta que el joven estuvo toda su vida afiliado a una aseguradora, inscrito como carga de su padre pensionado, quien pagaba un plan de salud cercano a los $500 mil. Por el alto precio, decidió salirse e integrarse al Fondo Nacional de Salud y así atenderse para curar una conjuntivitis que lo afectaba.

El mundo Fonasa que Marcelo desconocía

En un video de TikTok, Marcelo contó que "mi papá dijo 'no más Isapre', porque le estaban cobrando $500 mil. Mi papá es adulto mayor, es jubilado y renunció a la pega, dijo 'no quiero trabajar más y chao'. De su pensión, que es bastante buena, 500 lucas era mucho".

"Sin desmerecer los beneficios que nos dio la Isapre, la cosa es que ya no soy Isapre, ahora soy Fonasa. Nunca había sido Fonasa en mi vida po' hueón (sic), (entonces) no sé qué hacer, no sé a dónde ir y nada, porque tengo el ojo malo", agregó en su relato.

La experiencia de Marcelo generó miles de comentarios en TikTok (captura)

Afortunadamente, cerca de su domicilio en Providencia hay un Cesfam al cual fue para solucionar su problema médico, pensando que podría pagar por un doctor. Una funcionaria le explicó todo el procedimiento para obtener una atención y él preguntó: "¿No puedo llegar y pagar?".

"Se cagaron de la risa y yo como 'es primera vez que me atiendo (en Fonasa)'. Le dije que, por favor, no se burlara de mí", expresó entre risas, añadiendo que el personal fue "amoroso" en detallarle lo que tenía que hacer y que quedó sorprendido cuando le comentaron que el proceso médico era gratis.

De acuerdo a su punto de vista, "funciona súper bien Fonasa, o Cesfam, no sé que huevada es. Así que bien por mí, supongo".

"Mi primer día en el Cesfam"

Mientras se preparaba para asistir al Cesfam de Providencia, Gutiérrez comentó que quedó en el tramo B de Fonasa. Al llegar al recinto, efectuó su inscripción rápidamente y recibió su respectivo carnet de salud. Tras pasar por una interconsulta, señaló que lo atenderán durante los primeros días de mayo, "lo que no es tan terrible", aclaró.

En un video previo, Marcelo respondió a algunos comentarios de usuarios que lo criticaron: "Yo comprendo que otros Cesfam u otros centros de salud pública tienen problemas, no lo niego".

"Me imagino que en estas comunas del sector oriente (de la Región Metropolitana) deben funcionar bien (...) mi intención no fue ofender a nadie, solo quería mostrar mi proceso en este nuevo mundo", concluyó.

