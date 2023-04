Plan Calle Sin Violencia: General Yáñez dice que "es un mito" que se sacarán carabineros de comisarías

27 abr. 2023 - 22:39 hrs.

En el marco del 96 aniversario de Carabineros, el general director de la institución, Ricardo Yáñez, otorgó una entrevista a Meganoticias Prime, en la que abordó el Plan Calle Sin Violencia, el respaldo del Gobierno y la situación de seguridad que se está viviendo en el país.

Respecto a la estrategia del Gobierno que se implementará en 46 comunas, para disminuir los delitos violentos, el general descartó que se vaya a sacar funcionarios de otras zonas para cubrir los sectores que están abarcados en el plan.

Ir a la siguiente nota

"La estrategia operativa no funciona así. El delito tiene movilidad, tiene también una temporalidad. Por tanto, no está permanentemente en un solo lugar", aseveró Yáñez.

"Tenemos que estar en permanente cambio de donde estamos asignando los recursos y focalizando. Por eso el análisis criminal es tan importante", agregó.

De todos modos, aclaró que "existe un mito de que vamos a sacar carabineros de una comisaría para llevarlos a otra. Nosotros contamos con diferentes unidades en el territorio. La comisaría cumple la función del plan cuadrante de seguridad preventiva en su territorio, con sus servicios ordinarios normales".

"Pero tenemos también la Escuela de Suboficiales, que es una reserva estratégica. Son cerca de 600 carabineros que los utilizamos para atender este tipo de requerimientos o estas contingencias especiales. Además, que todas las reparticiones cuentan con secciones de Control de Orden Público, que cuando no hay manifestaciones se utilizan también para labores de prevención, y las Patrullas de Acción Rápida, que se utilizan para atacar estos fenómenos", explicó.

¿Se necesitan más Carabineros?

El general expuso que "hoy día no tenemos plan cuadrante en todas las comunas, solamente tenemos 146 comunas con plan cuadrante, de las más de 300, y obviamente porque los criterios los hemos tenido que ir adaptando para poder ir avanzando en cuanto a la cantidad de habitantes, la geografía del territorio, etcétera".

En ese sentido, señaló que "el policiamiento, que es cuando queremos hablar de más carabineros, es la estrategia más cara que existe en seguridad. No podemos tener un carabinero por cada persona".

"Hoy día la función policial nos se rige solamente por la cantidad de policías, sino que por la metodología de trabajo", sostuvo, precisando que para determinar cuántos carabineros se necesitan "tenemos que implementar el plan cuadrante en todas las comunas de Chile, para poder saber cuál es la demanda real que existe en todo el territorio".

¿De dónde se pueden sacar más Carabinero?

Respecto de las estrategias para tener más uniformados operativos en las calles, Yáñez aseveró que "hay cosas que son intransables. La seguridad de nuestras autoridades no la podemos delegar en personas que no tengan las facultades, las atribuciones ni las competencias necesarias para hacerlo".

"Nosotros estamos trabajando junto al Ministerio del Interior para modificar la normativa que establece que podemos llamar funcionarios al servicio siempre, para poder sacar de funciones administrativas a carabineros que las están cumpliendo", indicó.

Además, recalcó la importancia de "la contratación de profesionales civiles. Nosotros necesitamos contar con personal técnico, especializado, que pueda cumplir funciones con una institución que se ha modernizado".

Respaldo del Gobierno

Por otra parte, al ser consultado si se siente respaldado por el Gobierno, respondió "por su puesto". "Yo fui nombrado por el Presidente anterior como general director y el actual Presidente me ratificó en el cargo. Esa es la primera señal de apoyo y muestra de respaldo a la institución".

Al ser consultado por las críticas realizadas a Carabineros en el pasado por las actuales autoridades, sostuvo: "No me voy a hacer cargo de temas del pasado, y menos de opiniones que han emitido las autoridades, porque no me corresponde. Lo que sí puedo señalar es que este Gobierno durante su gestión ha impulsado mejoras y nos ha entregado recursos tremendamente necesarios para poder enfrentar la situación de violencia y de crimen organizado que está ocurriendo en el país".

Todo sobre Carabineros