Gobierno lanza plan "Calles sin violencia" en la RM: "Hacer foco en estas comunas no significa dejar atrás a las demás"

24 abr. 2023 - 08:49 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, en la plaza Bogotá de la comuna de Santiago, se llevó a cabo el lanzamiento regional del Plan Calles Sin Violencia, medida que busca enfrentar los homicidios y delitos violentos a lo largo de 46 comunas del país, de las cuales 22 pertenecen a la región Metropolitana.

En instancia, estuvo presente la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, junto a la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, y otras autoridades.

¿Qué dijo la ministra Tohá?

"Lo que estamos comenzando hoy no es un inicio, es un nuevo paso. El Gobierno del Presidente Boric ha tenido, desde el primer día de ejercicio del cargo, entre su política reforzar la capacidad que tenemos como Estado de enfrentar la delincuencia en general, y en particular los delitos violentos, los homicidios y las armas", sostuvo la secretaria de Estado.

Al respecto, indicó que esta política se compone de cinco elementos: "Fortalecer nuestras instituciones; desarrollar estrategias adecuadas para atacar el crimen organizado y las armas; tener estrategias territoriales para atacar la seguridad; prevención; y transformar la seguridad en una política de Estado, fundada en acuerdos transversales".

Plan "Calles sin violencia"

En cuanto a las comunas que conforman el plan que fue lanzado esta jornada, indicó que "no son lugares cualesquiera, es en donde está concentrada la mayor población de nuestro país, son los grandes centros urbanos, son los lugares donde no podemos solo trasladar equipos especializados de la PDI y poner un foco particular de la fiscalía, porque por su magnitud requiere un esfuerzo mucho mayor".

"Y no podemos y no queremos, y sería muy irresponsable hacerlo, que esta priorización de 'Calles sin violencia' se haga en desmedro de otros lugares del territorio nacional", añadió.

En esa línea, explicó que el Mandatario "instruyó un refuerzo muy importante de recursos que nos permitirá apoyar con personal a la fiscalía, entregar mejores condiciones a Carabineros, apoyar a la Policía de Investigaciones, y dotar de un apoyo mayor a toda la labor preventiva que se hace a través de la subsecretaría de prevención del delito y desarrollo regional".

En la ocasión, la ministra le habló a los alcaldes que estaban presentes: "Los municipios que están en este programa están por una sola razón, y es que son las comunas de Chile donde más homicidios hay, son las comunas que más problemas tienen, pero no son las únicas".

En ese aspecto, afirmó que "como Gobierno tenemos claro que hacer un foco particular en estas comunas no puede significar dejar atrás a las demás, por eso el componente de persecución penal en la región Metropolitana irá más allá de las comunas del programa, los componentes preventivos abarcan un universo mucho mayor".

Sin embargo, precisó que "para ser efectivos, tenemos que hacer un foco para partir priorizando los lugares donde esto es más frecuente".