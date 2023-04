Tensión en la frontera norte: Decenas de extranjeros cruzan corriendo hacia Perú

27 abr. 2023 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

Al mediodía de este jueves, decenas de migrantes que intentaban desde hace días cruzar la frontera hacia Perú, pero que no se les permitía por no tener documentación, finalmente decidieron correr hacia el país vecino pese a las restricciones.

Lo anterior se enmarca en la crisis que actualmente se vive en la región de Arica, luego que cientos de ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos que vivían en Chile, ahora busquen retornar a su país cruzando a Tacna.

Ir a la siguiente nota

Sin embargo, Perú no ha permitido su ingreso, ya que muchos de ellos se encuentran indocumentados. Incluso, el gobierno peruano declaró, la jornada del miércoles, Estado de Emergencia en la frontera para un mayor control policial.

En imágenes captadas por Meganoticias, actualmente se ve a familias con niños avanzar por el desierto con maletas y mochilas.

"Merezco la oportunidad de regresar a mi casa"

Uno de los migrantes que se encuentra en la frontera manifestó que "merezco la oportunidad de irme a mi casa".

"Dicen que uno debe tener carnet de no sé qué... yo lo único que tengo es mi cédula de identidad que acredita que soy venezolano", aseguró.

"No tengo antecedentes penales, no le debo nada a la justicia. Como ser humano, yo merezco la oportunidad de regresar a mi casa", reiteró.

Posteriormente, comentó que "estoy aquí desde el domingo, no hay baño, no hay agua, no hay comida, tenemos mala atención, dormimos mal, aguantamos todo el día al sol. La salud se nos está agotando".