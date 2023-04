Aumento de sueldo mínimo a $500 mil: Aprueban en general el proyecto pero frenan discusión en particular

26 abr. 2023 - 17:51 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, por unanimidad, el proyecto que busca subir el salario mínimo, además de aumentar los beneficiarios de la Asignación Familiar y Maternal y extender el Ingreso Mínimo Garantizado y el Subsidio Temporal a las Mipymes.

La iniciativa contempla un alza gradual del ingreso mínimo mensual a $500 mil en dos años, aplicando el primer aumento este 1 de mayo, en el Día del Trabajador.

No se pudo discutir en particular

Sin embargo, no se pudo realizar el debate en particular de la iniciativa, debido a que la oposición solicitó un acuerdo con las Pymes.

"Hoy día hemos dado un primer paso legislativo, que es la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, lamentablemente no pudimos seguir avanzando en los detalles del proyecto de ley en particular, porque la oposición no puso a disposición sus votos, señalando que requería previamente que hubiese algún tipo de acuerdo con las Pymes", señaló la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

"Al respecto queremos señalar como Gobierno que nunca ha estado en cuestión apoyar a las Pymes. No es contradictorio subir el salario mínimo y ayudar a las Pymes. Como Gobierno lo hemos hecho con profunda convicción desde el año pasado, a partir de un subsidio", sostuvo.

En esa misma línea, aseveró que "así lo hemos confirmado hoy día, con una carta que han escrito y enviado a la Comisión de Trabajo las mismas Pymes, valorando el espacio de negociación en el que están y que el proyecto siga avanzando".

"Nos habría gustado avanzar más"

Las ministra indicó que "nos habría gustado avanzar más, creemos que no es bueno que se entorpezca, que se tramite más de lo necesario un proyecto de ley tan importante que tantas familias del país que están esperando, y lamentamos que la derecha no hubiera estado disponible para seguir avanzando en ese sentido".

"Nos habría gustado haberle dado certezas a las familias de nuestro país que van a tener un salario que les va a permitir llegar un poco más tranquilos a fin de mes", agregó.

Asimismo, Jara precisó que el Gobierno renovará la urgencia a la iniciativa, y que la discusión será retomada después de la semana distrital, el próximo 8 de mayo.

¿Cuánto subiría el sueldo mínimo?

Si se logra aprobar el proyecto en el Congreso, el alza será de esta manera:

1 de mayo de 2023: de los $410.000 subirá a $440.000 .

. 1 de septiembre de 2023: incrementará a $460.000 .

. 1 de enero de 2024: solo si la variación anual del IPC en 2023 es superior al 6%, aumentará a $470.000 . Si es menor, permanecerá en $460 mil .

. Si es menor, permanecerá en . 1 de julio de 2024: crecerá a $500.000.

