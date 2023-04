"Lo mataron porque quisieron": Viuda de motociclista abatido por carabinero en Coquimbo

26 abr. 2023 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz de la muerte del motociclista que en la noche del pasado martes fue abatido por un funcionario de Carabineros, la institución sostuvo que el motorista intentó atropellar al uniformado para evitar una fiscalización en la comuna de Coquimbo, pero la viuda del fallecido duda de dicha versión.

La mujer expresó su resquemores respecto del actuar policial en medio del operativo que terminó con la vida de su pareja.

¿Quién era el motorista?

Nehomar José Tránsito Briceño, de nacionalidad venezolana, se encontraba indocumentado en el país y trabajaba como Delivery y mesero en las cocinerías del pueblo de Coquimbo.

El hombre de 37 años dejó seis hijos, dos de ellos en Venezuela y cuatro en Chile, los cuales tienen tres, cuatro, seis y nueve años.

"Lo mataron porque quisieron"

"Lo mataron porque quisieron. Si supuestamente ese carabinero, como dijo que lo iba a atropellar, tuvo que haberle disparado en un brazo o por la espalda, mas no de frente", aseveró la viuda del motociclista, según consignó 24 Horas.

Por su parte, uno de sus compañeros repartidores señaló: "Que uno sea motorizado no quiere decir que uno sea delincuente ni nada por el estilo. No me pareció ese proceder".

Investigación bajo estándares internacionales

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indicó que "hemos dispuesta oficiar al Ministerio Público para que adopte las medidas necesarias para que esta investigación se realice de conformidad a los estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos".

Además, solicitó que "se realice la autopsia por parte del Servicio Médico Legal conforme al Protocolo de Minnesota. Una vez que tengamos el resultado de esta pericia evaluaremos eventuales acciones judiciales, en el ámbito de nuestras competencias".

Cabe señalar que el Protocolo de Minnesota es un procedimiento recomendado por las Naciones Unidas para investigar crímenes en los que se hubiera cometido ejecuciones ilegales.