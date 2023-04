Comienza juicio contra "abogado del metanol": Se le acusa de envenenar a sus víctimas para cobrar millonarios seguros

26 abr. 2023 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se inició en Viña del Mar el juicio en contra de Ricardo González Latorre, conocido como el "abogado del metanol", quien es acusado de envenenar a sus víctimas para cobrar millonarios seguros de vida.

En la audiencia -que se llevará a cabo en el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal y en donde pasarán más de 40 testigos- se revisarán las denuncias de un homicidio consumado y uno frustrado, delitos por los cuales, en caso de confirmarse su autoría, González arriesga la pena de presidio perpetuo calificado.

Asimismo, la parte querellante de la aseguradora pide tres años de presidio por fraude.

Homicidio consumado

Una de las presuntas víctimas del "abogado del metanol" y por el que obtuvo reconocimiento público es Natalia Véliz, de 40 años, con quien el imputado había forjado una amistad. La cercanía entre ambos fue tal que incluso ella le prestaba sus cuentas corrientes para sus negocios.

Una de sus hijas relató a Mucho Gusto que un día, mientras estaban en la casa de una tía arreglando un techo, "casi se le cae una parte del techo (a Natalia), y dice bromeado 'no importa, si yo valgo más muerta que viva'. Le preguntamos y dijo que 'Ricardo me sacó un seguro, así que en caso de que a mí me pase algo, tú tienes que cobrar el seguro para tus hermanas'".

Posterior a ello, Natalia decidió poner fin a la relación financiera que los unía, sin embargo, acordaron una última cita, la que se concretó el 29 de junio de 2018. En la instancia, ambos amigos brindaron, pero, según la fiscalía, en el vaso de Véliz había metanol.

Esa noche, la víctima llegó a su casa con dolores de estómago, vómitos, mareos y ceguera parcial, para luego fallecer. El seguro fue cobrado, pero no por sus hijas, sino por Ricardo.

Homicidio frustrado

Otra de las denuncias es un homicidio frustrado que se remonta al año 2012, luego que otra de sus presuntas víctimas, Luis Olivares, asegurara haber sido envenenado con metanol.

Ambos se conocían desde hace años, por lo que, bajo el pretexto de esa supuesta amistad, el abogado le ofreció un seguro de vida a Olivares, quien terminó aceptando la propuesta.

Meses después, el imputado invitó a la víctima a su casa para compartir. La cita se concretó, pero, según el Ministerio Público, en uno de los tragos que le ofreció, González habría agregado metanol. La víctima aseguró haber quedado inconsciente, siendo lanzada a una fosa en Villa Alemana.

Ya había sido condenado

El acusado, no obstante, tenía un historial criminal desde la década del 90'. Su primera víctima fue Claudio, un joven de 23 años que trabajaba en mantenciones de camiones de una minera de la zona, y cuyo jefe era González.

En febrero de 1997 murió apuñalado por un sicario que fue contratado por el imputado, delito por el que se le condenó a 10 años de cárcel. En ese tiempo, logró estudiar derecho.

Asimismo, aunque no forma parte de la causa, también se le vincula a la muerte de María Eliana Cádiz, de 45 años, exconviviente del imputado, quien apareció con dos disparos en su cabeza en un basural en 2004, en la ciudad de Valparaíso.

Tras su muerte, se estableció que González había cobrado un seguro correspondiente a la víctima, pero no fue posible comprobar su participación en el deceso, porque en ese entonces él se encontraba en la cárcel.

