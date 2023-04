¿Qué le dijo Felipe Rojas a Luis Petersen en un insólito abrazo durante la investigación del crimen de Fernanda Maciel?

26 abr. 2023 - 11:30 hrs.

Después de cinco años del crimen, llegó a su fin el juicio que concluyó con la culpabilidad de Felipe Rojas en el asesinato de Fernanda Maciel. El Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a presidio perpetuo calificado, lo que le significará pasar 40 años en la cárcel.

Así terminó una historia macabra que inició en febrero de 2018, cuando la joven embarazada ingresó a una bodega en Conchalí que era cuidada por su amigo y vecino durante diez años, función por la que se ganó el apodo de "el Bodeguero". De ese lugar no salió con vida, tampoco su bebé en gestación, pues ambos cuerpos, Rojas los enterró en el patio del recinto.

Ir a la siguiente nota

"Esto es una tragedia, no es un circo"

Pasaron exactos 499 días para que las policías por fin dieran con el hallazgo de los restos de ambas víctimas: un 24 de junio de 2019, misma jornada en que se produjo la detención de Felipe por su, en ese entonces, presunta responsabilidad.

Sin embargo, en todo ese periodo, Rojas llevó a cabo una fría y psicópata estrategia: si bien nunca participó en la búsqueda de la mujer, sí se expuso ante los medios de comunicación para desviar eventuales sospechas en su contra, mostrándose dolido por lo que ocurría.

Hay dos episodios que marcan la hipocresía del culpable: en el primero, cuando la prensa llegó hasta su domicilio, declaró que "no voy a referirme a nada sobre eso. Todo a lo que tenga que referirme se va a hacer con la PDI, fiscales y... solo eso, por favor (...) Denme mi espacio, por favor. Yo no... a mí no me gustan estas cosas. Esto para mí, para todos, es una tragedia, no es un circo".

El abrazo con Luis Petersen

El segundo capítulo es el abrazo que Felipe Rojas le da a Luis Petersen, quien era la pareja de Fernanda y padre de la bebé que ella estaba gestando antes de su muerte. Ese gesto de supuesto consuelo fue captado por las cámaras, al mismo tiempo que Luis lloraba por su novia.

Según consigna un podcast de Chilevisión, durante ese abrazo, el asesino le dijo al afectado "sácalos de acá", refiriéndose a los medios de comunicación que estaban alrededor de ambos. "Sácalos de acá, porque es una tragedia, no un circo", fue la frase completa.

Esa misma imagen fue presentada durante el juicio oral en contra de Rojas, la que fue clave para determinar su "patrón de comportamiento caracterizado por su falta de empatía, manipulación, engaño, afecto frío, superficial y ausencia de culpa y remordimiento", de acuerdo a lo expuesto por Fiscalía.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Felipe Rojas