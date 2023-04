"Nada reparará el daño que nos hicieron": Los duros descargos de mamá de Tomás Bravo tras cierre de investigación

21 abr. 2023 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que este viernes se confirmara el cierre de la investigación por el delito de homicidio calificado contra Tomás Bravo, su madre, Estefanía Gutiérrez, emitió duros descargos en sus redes sociales, acusando falta de prolijidad en las diligencias.

Debido a la falta de evidencias, el único imputado en el caso, el tío abuelo del niño, Jorge Escobar, podría ser sobreseído, aunque aún debe enfrentar otros proceso judiciales.

¿Qué dijo la madre de Tomás?

En un extenso texto publicado en su cuenta de Instagram, Gutiérrez aseguró que "la lucha por nuestro Tomi sigue en pie".

"Vuelvo a reiterar que el caso de mi hijo no se cierra, ahora dolorosamente sigue la querella por sustracción de menores, la que fue interpuesta por mi abogado Pelayo Vial. Lo que hoy se cerró es la primera querella interpuesta por el fiscal Ortiz y continuada por Marcela Cartagena", declaró.

La madre de Bravo manifestó con "profunda rabia" que con la nueva querella, "la investigación comienza desde cero, ahora se abordarán nuevas líneas de investigación y, lo más importante, es contra quienes resulten responsable (no se excluye a nadie)".



"Que lamentable llegar a esta instancia, dos años de espera, ¿por qué mi hijo no tuvo la misma prioridad de investigación como en otros casos? Él era un niño de 3 años y 7 meses, cómo cresta en este país su pérdida no es importante", expresó Estefanía en su red social.

En ese aspecto, afirmó que "nada reparará el daño que nos hicieron, nadie traerá de vuelta a mi hijo, pero estoy rogando por algo justo, y quienes deben ayudarnos no lo están haciendo. Exijo verdad y justicia para mi hijo".

Críticas a la fiscal

En el mismo escrito, la madre de Tomás Bravo también lanzó duras críticas contra la fiscal que lleva la causa.

"Por eso he sido tan insistente con la ineficiencia de la fiscal Marcela Cartagena, su investigación no tuvo ningún norte. Y hoy esto se demuestra, con estas portadas, indicando que por dos años su investigación no arroja culpables y confirmado por ella misma, fríamente, como una "comedia de errores", señaló en la publicación.

"Espero que la Corte Suprema y el Sr. Fiscal Nacional, Ángel Valencia, realmente se pongan la mano en el corazón y entiendan el dolor de los que hoy sufrimos por la pérdida de un ser amado y hemos sido víctimas de la inoperancia de Marcela Cartagena", agregó.

Por ello, aseguró que "la quiero fuera del caso de mi hijo, y que también esté fuera del cargo que ocupa sin hacer nada".