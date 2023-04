Jóvenes con Síndrome de Down cumplen su sueño de "ser carabineros por un día"

21 abr. 2023 - 18:27 hrs.

Con emoción y ansiosos por cumplir cada etapa del proceso, veinte jóvenes con Síndrome de Down se instalaron desde muy temprano en las dependencias de le Escuela de Formación de Carabineros (ESFOCAR), en la comuna de Cerrillos, para cumplir uno de sus sueños: ser carabinero por un día.

“Esto es un sueño para ellos. Ellos siempre que ven un carabinero se cuadran y les transmitieron a sus familias las ganas de ser carabinero, y nosotros como familia tratamos de cumplirles el sueño”, explica Liliana Marabolí Guzmán, quien creó el grupo Unidos por Chile, que se ha encargado de reunir a estos jóvenes que provienen de Quilpué, Los Andes y comunas de Santiago, a quienes los motiva compartir sus experiencias de vida.

Carabineros a través del Departamento Plan Cuadrante e Integración Comunitaria recibió la inquietud de Liliana Marabolí y gestionó la participación de estos jóvenes aspirantes y carabineros alumnos por un día, en su Escuela de Formación, quienes abrieron las puertas a esta iniciativa otorgando la implementación, uso de las instalaciones e insumos operativos a todos los participantes.

“Facilitar e integrar el trabajo policial en todo ámbito comunitario es parte de nuestra labor preventiva y de seguridad. El rol de un carabinero cercano y que trabaja junto a sus vecinos, nos da resultados altamente positivos en materia de seguridad pública”, destacó por su parte el coronel Francisco Guzmán Muñoz, jefe del Departamento Plan Cuadrante e Integración Comunitaria.

“La verdad el día de hoy ha sido un día gratificante, realmente llenador, lleno de energía, de alegría, de cariño de los niños. Un día enriquecedor que debo agradecer por haber sido invitada a este grupo de formación”, recalcó la aspirante a Carabinero Loreto Valdebenito Esquivel.

En tanto, la carabinero alumna Tiare Retamal Espinoza, precisó que “esto me permite poder potenciar mi ética, mi cultura. Esto me sirve mucho como persona. Estoy muy agradecida de la oportunidad que se me dio de trabajar con ellos”, subrayó.

La jornada desarrolló pruebas de instrucción y de habilidad apoyados en todo momento por los propios carabineros alumnos de ESFOCAR que los apoyaron para facilitar este proceso. Además, Carabineros dispuso la participación del Grupo de Operaciones Especiales GOPE, funcionarios de radiopatrullas y motorizados, alta montaña, funcionarios del Modelo de Integración Comunitaria MICC y un helicóptero, en la cancha del recinto, cuyos pilotos les enseñaron detalles del funcionamiento de estas máquinas.