"Estaba en una especie de lista negra": Padre denuncia que isapre no le vendió bono a su hija con parálisis cerebral

21 abr. 2023 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

En la polémica se encuentra Isapre Banmédica debido a una acusación de un padre que llevó a su hija de un año, con parálisis cerebral, a la Clínica Santa María y se le negó la compra de un bono.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Jorge Hunber denunció que el pasado lunes que el sistema de la aseguradora no le permitió la oportuna atención médica a su hija, afirmando que esto también le ocurre a otros padres en situaciones similares.

La denuncia

"Hace dos días sufrimos la discriminación más dolorosa por parte de Clínica Santa María y Banmédica. Soy padre de una niña preciosa de un año con parálisis cerebral. Habitualmente debemos ir a controles médicos", contó Hunber.

"En uno de esos controles, al pagar, nos dice la señora que atiende que el sistema de Banmédica no deja vendernos bonos. Como nos había pasado otras veces, pensamos que era algo generalizado", agregó.

En conversación con Meganoticias recordó que "mientras esperábamos para la atención nos damos cuenta de que a todo el resto le empiezan a vender bono, hasta que llega una señora con su hija de cuatro o cinco años en silla de ruedas, con una parálisis similar a la que tiene la mía, y no le venden el bono".

"Ahí la mamá dice 'esto siempre me ocurre cuando vengo con mi hija con parálisis cerebral, y no me ocurre cuando vengo con mis otros hijos que no tienen una patología'... Ahí me percató de que ella y mi hija estaba en una especie de lista negra por parte de la Isapre", indicó.

"Cuánto daría yo para no estar en esta situación y no tener que nunca usar la isapre. Lo mismo que los otros pacientes que la usa. Nadie usa la isapre porque quiere usarla", sostuvo.

Multa de hasta 1.000 UF

Al ser consultado por la situación, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, señaló que "cualquier caso, este y otros casos, no se puede juzgar la inocencia o culpabilidad con antecedentes previos. Lo importante es contar con toda la información, que yo creo que la vamos a tener rápidamente, para con eso conocer qué fue lo que sucedió y dar una opinión con antecedentes".

Por su parte, el superintendente de Salud, Víctor Torres, informó que "proactivamente iniciamos una investigación por este caso. Hemos instruido una fiscalización de oficio a distintos prestadores por el otorgamiento de beneficios a pacientes que pueden estar viviendo situaciones similares a la que se han denunciado".

"Si efectivamente nuestros fiscalizadores comprueban que se está discriminando o negando al acceso a prestaciones o beneficios, la Superintendencia sancionará con la multa máxima, que corresponde a 1.000 UF, que es lo adecuado en casos tan graves como este", aseveró.

¿Qué dice Banmédica?

A través de un comunicado, la isapre manifestó que lamenta "la situación vivida por el afiliado y su familia, con quienes ya nos pusimos en contacto para ofrecerles nuestras disculpas y entregarles una solución definitiva".

"Lo ocurrido tuvo que ver con una medida de control - que falló en este caso - que se activa de manera automática en la compra del bono electrónico", explicó.

"Es importante aclarar que esta medida preventiva solo se aplica en la bonificación en línea de la prestación de salud y que, en ningún caso, se dejan de entregar las prestaciones de salud o la cobertura correspondiente al plan", agregó.