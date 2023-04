Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso de amparo contra el "Criterio Valencia"

20 abr. 2023 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo presentado por dos abogados contra el Ministerio Público, el que buscaba desestimar el denominado "Criterio Valencia", que consiste en una instrucción del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de solicitar prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que sean detenidos.

Esta instrucción se originó luego que fuera asesinado a principios de abril el carabinero Daniel Palma, en la comuna de Santiago.

¿Qué dijo la Corte de Apelaciones?

La acción presentada por los abogados apuntaba a resguardar la libertad personal y la seguridad individual.

Al respecto, el tribunal de alzada sostuvo que "no se vislumbra que existan hechos que se ajusten a las hipótesis mencionadas, toda vez que no existen antecedentes que permitan entender que se están afectando o restringiendo esos derechos de manera ilegal".

La Corte de Apelaciones afirmó que lo anterior cobra más sentido, considerando que lo denunciado se enmarca dentro de las facultades que la Constitución y las leyes entregan al Fiscal Nacional, recordando que el Ministerio Público "goza de autonomía respecto de otros poderes del Estado".

Se declara inadmisible

"No se reúnen los supuestos para que se interponga el presente arbitrio y, no resulta ser la vía idónea para los fines que se pretenden, razón por la que no puede ser acogida a tramitación", señaló el tribunal.

"Por estas consideraciones, se declara inadmisible el recurso de amparo", concluyó.