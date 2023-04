Sexto retiro: ¿Cuál es el calendario para la discusión de los proyectos?

18 abr. 2023 - 21:54 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, se retomó la discusión de los proyectos de sexto retiro que van desde el 10% e incluso la totalidad de los fondos, reactivando uno de los debates legislativos más esperados.

Son seis las iniciativas las que se pusieron en tabla, mientras que este mismo martes fue ingresada una propuesta que busca permitir la extracción de los fondos en diez casos específicos.

El debate

Los críticos del proyecto aseguran que un nuevo giro podría inyectar más de $15 mil millones de dólares y afectar más el costo de la vida.

"El daño de los retiros anteriores ya está, todavía vivimos los efectos económicos de la inflación, que fue en parte viene dada por la alta liquidez por las ayudas de la pandemia, pero también de los retiros", sostuvo Ingrid Jones, economista de LyD.

El diputado Jorge Durán afirmó durante la discusión que "estamos dispuestos a acotarlo, a escuchar al ministro Marcel, pero no tenemos dejar de lado a la clase media".

En tanto, el parlamentario René Alinco aseveró que "este va a ser un instrumento de retiro que es voluntario, no se está obligando a la gente o a los trabajadores a retirar ese dinero si así no lo estiman".

Calendario del sexto retiro

Para algunos, una de las urgencias es cómo será el calendario. Lo que está claro es que el próximo martes 25 de abril comenzarán las audiencias con los invitados y los parlamentarios tienen hasta este viernes para mandar la nómina.

"los retiros anteriores que tenían harta urgencia y había harta presión se tramitaron en cinco o seis sesiones. Lo que nosotros queremos hacer aquí es darle mayor celeridad por las razones que ya he expuesto públicamente, porque me parece importante no generar expectativas y que esto se sancione", afirmó el presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Leiva.

Se espera que, posterior a las elecciones de consejeros constitucionales, el sexto retiro sea votado en general en la Comisión para luego pasar a la Sala.

