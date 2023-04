Productor del polémico show de Cris MJ en Iquique: Revela que padre del artista lo amenazó por WhatsApp

18 abr. 2023 - 06:02 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el reciente fin de semana el cantante nacional de música urbana, Cris MJ, fue el protagonista de un incidente al proferir amenazas portando un armar de fuego a través de un live de Instagram.

Todo se produjo luego que el cantante se presentó en Iquique el pasado viernes 14 de abril y fuera criticado por el productor del evento, quien debió cancelarle 30 millones de pesos por el show.

De profesor a productor de eventos

El organizador del evento fue Francisco Lincheo, un profesor de educación física que decidió incursionar en el ambiente artístico, por lo que se animó a contratar a Cris MJ para un espectáculo luego de haber cerrado el acuerdo con el padre del artista.

Según relató a Las Últimas Noticias, el productor reveló que “me dijo que cobraba 30 millones más gastos. Yo tenía unos ahorros guardados. Así que me embarqué en la aventura”.

Imprevistos en el show y la posterior amenaza

Lincheo prosiguió su relato y aseveró que “por la venta de entradas sólo había podido recaudar 9 millones de pesos. Al papá de Cris MJ le pasé todo el efectivo que tenía (17 millones). Era tal mi desesperación que en un momento me acerqué a él (cantante) para ver si me hacían una rebaja, pero me dijo que no”.

El origen de la amenaza fue producto de un posteo que el profesor iquiqueño realizó en su cuenta de Facebook, la que en poco tiempo fue compartida en la red y vista por el propio artista.

Lincheo afirmó que tras conocerse la divulgación del video de Cris MJ “mi familia y yo quedamos aterrados. Yo quedé muy mal, nunca me imaginé algo así”.

“Mi abogado me dijo que no se puede exigir el pago de una deuda con amenazas. Resulta que su papá también hizo lo mismo, pero por WhatsApp”, contó.

Cabe consignar que efectivos de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Iquique se hicieron presentes en Santiago para tomar declaración al cantante, quien acudió de manera voluntaria a la diligencia. También fue incautada el arma que exhibió en la trasmisión de Instagram.

