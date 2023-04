17 abr. 2023 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Recientemente el caso de la muerte de la modelo brasileña, Nayara Vit, tomó un vuelco inesperado luego que la Justicia decidiera investigar al empresario y su expareja, Rodrigo del Valle, quien fue formalizado por femicidio.

La noche del 7 de julio de 2021 se informó que una mujer perdió la vida tras caer desde el balcón de un departamento ubicado en el piso 12. Por mucho tiempo se manejó la hipótesis de un suicidio, no obstante, aparecieron nuevos antecedentes en la investigación de esta causa.

Nayara y su venida a Chile

Eliane Castilho, madre de la modelo brasileña, contó que “a los 14 años participó de un concurso de modelo en Mega Models y ganó en primer lugar. A los 16 años, ellos la contrataron para hacer un trabajo en Chile y al final ella terminó quedándose allá”.

Al poco tiempo de estadía en el país, Nayara inicia una relación con Óscar Torrejón. Aquí nace su hija Gabriela. Todo es felicidad. Claro que, con el tiempo, la pareja que parecía perfecta se quiebra. Tras una serie de relaciones fallidas, conoce al empresario Rodrigo del Valle.

La noche del incidente

Nayara, junto a su entonces pareja y tres amigos llegan a cenar a un restaurante de Las Condes. Según testimonios del expediente judicial, Nayara se queja de su expareja, porque no le contesta el teléfono. Necesita que cuide a su hija, ya que el fin de semana viajará con Rodrigo, quien le acaba de pedir matrimonio.

La pareja debe regresar a su departamento. Nayara se va en su auto. El empresario es el primero en arribar al edificio Las Torcazas. Son las 22:29 horas, así lo indica el registro biométrico en la puerta de su departamento en el piso 12.

Rodrigo del Valle espera a su pareja tomando una copa de vino. Según su relato, se empieza a preocupar porque Nayara no llega. La llama por teléfono, pero no contesta. Cree que quizás le pasó algo. En su enojo, le pega un manotazo a un macetero que cae a la calle.

Nayara llega media hora más tarde, ingresa al departamento a las 23:04 horas, el empresario dice que la modelo entra y pega un portazo, tira la cartera al piso, y se mete al baño de visitas. ¿Qué pasó entonces? Lo cierto es que seis minutos después de haber llegado. Nayara muere tras caer del piso 12.

En su versión ante Fiscalía, Rodrigo Del Valle sostiene que Nayara sale del baño, él le pregunta ¿dónde estaba? Ella no responde y sin mirarlo avanza hacia la terraza y se lanza. Rodrigo comienza a gritar, llama a Margarita, la asesora del hogar que -a esa hora- dormía en la habitación con la hija de la modelo. ¿Suicidio? La familia y los cercanos a la modelo, no están convencidos.

“Cuando eran cerca de las 3 de la mañana, yo escuché el auto de mi marido entrando al garage de la casa y estaba con una cara pésima y dijo necesitamos conversar, no es una conversa nada buena, pero necesitamos conversar yo quiero que te sientes en el sofá, fue tomó un vaso de agua, le puso azúcar, me lo dio y me dijo Nayara ya no está entre nosotros. Yo lo encontré muy extraño y le dije ¿qué estás diciendo? Y me dijo Nayara murió”, reveló la madre.

Asimismo, añadió que “antes de dormir hablé con ella ¿ocurrió algún accidente? Y me respondió ‘ella se tiró del departamento de Rodrigo’. ¡No imposible, imposible!”

“Yo la llamé para saber cómo había sido el cumpleaños y dijo todo bien, pero así... no era Nayara. Hoy tengo convicción ella estaba teniendo un problema y que ella no lo quiso exponer”, cerró su progenitora.

