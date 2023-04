Alcalde Carter pide Estado de Excepción sin toque de queda: "Podemos ocupar las Fuerzas Armadas restringidamente"

13 abr. 2023 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, entregó su parecer sobre la posibilidad de que se aplique Estado de Excepción, luego que un carabinero fuera apuñalado en esa comuna durante la mañana de este jueves.

Con este nuevo caso, son cuatro los uniformados atacados en dos días en ese municipio, si se considera que tres fueron baleados el miércoles.

¿Qué dijo Carter?

En primer lugar, Carter lamentó lo sucedido este jueves. "Cuando un carabinero es herido, es un vecino más que cae herido y que además nos cuida al resto. Por eso el dispositivo de seguridad de la municipalidad, a través de seguridad ciudadana y los servicios de rescate, actuaron rápidamente", dijo.

"Algo raro está pasando en Santiago, es algo brutal que nos estemos acostumbrando a esto", agregó.

Al ser consultado sobre la idea de un Estado de Excepción, posibilidad que ha ganado fuerza en los últimos días, el alcalde comentó que "yo, en general, creo que una democracia no debe tener Estado de Excepción, pero también es cierto que una democracia tiene herramientas para cuidar a sus ciudadanos cuando las condiciones cambian".

"Y hoy día estamos en una situación absolutamente anormal. Creo yo que ha llegado el minuto que el Gobierno, de verdad, como ha dicho la ministra (Carolina)Tohá, que está dispuesto a usar todas las herramientas... que no lo diga, que las use. En forma regulada, restringida (...) no con toques de queda, no interviniendo poblaciones", agregó.

"Creo que con buena voluntad, con imaginación, podemos ocupar las Fuerzas Armadas restringidamente, protegiendo nuestras libertades democráticas", sentenció.

