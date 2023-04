"Chile es perfecto para delinquir": Venezolana residente hace un duro análisis de la seguridad en el país

11 abr. 2023 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos días, a través de redes sociales, personas de nacionalidad venezolana que residen en Chile han expresado su opinión sobre el crimen del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma, quien habría sido asesinado por ciudadanos provenientes de Venezuela.

El primero que se manifestó en las redes fue Jorge Nava, quien realizó una aplaudida petición y luego envió sus condolencias a la viuda del funcionario; y después se sumó Mairelys Río, la que pidió no estigmatizar a los venezolanos que se encuentran en nuestro país, pidiendo perdón a nombre de su pueblo.

Ir a la siguiente nota

La última en referirse a la muerte del funcionario policial fue Joselyn Páez, haciendo un crudo análisis sobre los niveles de seguridad actuales en el territorio chileno.

"Chile es un país perfecto para delinquir"

En un video de TikTok, la mujer manifestó que "Chile es un país perfecto para delinquir. Si yo fuera delincuente, yo me vendría a Chile. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana".

Enseguida, aprovechó de enumerar las razones que sustentan sus dichos: "Primero, el sistema de inmigración es una porquería, no sirve. Si tú quieres hacer las cosas bien, no puedes. Aquí hay cualquier cantidad de personas, nadie sabe quiénes están".

En segundo lugar, Joselyn comentó que "las leyes son peor aún. Literalmente, tú matas a una persona y a los cinco días estás afuera", agregando que se detiene a personas con extensos antecedentes criminales y quedan libres a las pocas horas, según su apreciación.

"No tiene nada que ver con los venezolanos"

Para Páez, esta crisis en la seguridad "no tiene nada que ver con los venezolanos", porque los delitos en Chile "los van a hacer el venezolano, el chileno, el cubano, el colombiano... el que venga para acá y que quiera hacer lo que le da la gana, va a hacerlo porque aquí las leyes lo permiten", según su visión.

"Todos estamos viviendo esto de no poder salir tranquilos, pues te roban, te matan, te quitan el auto (...) Esto no se veía antes, entonces mano dura con los criminales. El Gobierno tiene que hacer algo, porque no ha hecho nada, desde mi punto de vista", concluyó la tiktoker.

Revisa el video

Todo sobre Virales