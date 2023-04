La aplaudida petición de tiktoker venezolano residente en Chile tras asesinato de carabinero

07 abr. 2023 - 13:15 hrs.

Una de las medidas anunciadas por la Fiscalía Nacional tras el asesinato del cabo primero Daniel Palma Yáñez, fue que se solicite a la justicia la prisión preventiva para aquellos extranjeros que no cuenten con documentos para acreditar su identidad.

"Los fiscales han acordado que a todos los extranjeros que no tengan cédula nacional de identidad o no cuenten con un documento nacional que permita acreditar su identidad y que sean detenidos, se solicite su prisión preventiva antes los jueces de garantía hasta que se establezca cuál es su identidad efectiva", indicó el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Posteriormente, insistió en este punto, reiterando que "todos los fiscales de la región Metropolitana van a solicitar que aquellos imputados extranjeros que sean detenidos, cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales fehacientes, se mantengan en prisión preventiva hasta que se pueda establecer su identidad y puedan cumplir con sus obligaciones nacionales en materia de enrolamiento".

Reacción de Tiktoker venezolano residente en Chile

El usuario de Tiktok @elkokenava, cuyo nombre real es Enrique Nava, es venezolano residente en Chile, y reaccionó a las peticiones de la Fiscalía, mostrándose de acuerdo con la medida para evitar mayor estigmatización de sus connacionales que no tienen nada que ver con acciones delictuales.

"Señores, se acaba de anunciar que todo extranjero que no tenga cédula de identidad aquí en Chile van a ser detenidos preventivamente, esto lo anunció la Fiscalía General de la República, y saben qué, estoy totalmente de acuerdo, porque ya basta, ya basta señores. Chile tiene suficientes problemas con la delincuencia de ellos para que vengan extranjeros, que vengan a hacer lo malo, a no aportar al país, a robar, a asesinar", manifestó.

Llamó a cooperar con autoridades

Nava, además, pidió a sus compatriotas que se identifiquen con sus documentos si así se los solicitan las autoridades.

"Aquí se está buscando a los malos, el que no la debe no la teme, si tú no eres un delincuente, identifícate, vamos a colaborar con el gobierno para que este tema de la delincuencia con los connacionales se le ponga fin", remarcó.

En esa línea, aseveró que "le hablo a mis paisanos venezolanos, a los buenos, que somos mayoría, los que vinimos trabajar, a echarle bola aquí en Chile, vamos a colaborar en esta nueva medida que se tomó de que nos van a solicitar documentos e identificarnos".

La publicación se llenó de comentarios aplaudiendo su petición, entre los que se cuentan: "Como chilena agradezco tus palabras", "Extranjeros que valen la pena como tú son bienvenidos y quédense" y "Ojalá y te escuchen!!!!".

