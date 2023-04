11 abr. 2023 - 01:59 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes fue el último día de juicio en contra de Felipe Rojas, quién usó su derecho a romper el silencio, y dirigió sus últimas palabras a la familia de la víctima, para pedir disculpas. Esto, antes de ser declarado culpable o no por el asesinato de Fernanda Maciel y su hija.

Tras una hora y media de réplicas entre la fiscalía, querellantes, y abogada defensora, el tribunal le dio el derecho a Rojas de hablar.

Él accedió, pese a su silencio absoluto durante el desarrollo del juicio. Palabras que fueron escuchadas por la madre de la víctima, y su hermana.

La defensa no cree en sus palabras

Andrés Delgado, abogado que representa a Luis Pettersem, expareja de Fernanda, sostuvo que “se refiere a ella como si acaso no la conociera, como si no hubiese tenido una relación de amistad con ella, como si no hubiesen sido vecinos de años. Esto nos da pie para concluir que hace un desapego, lo que ha sido la temática durante toda la presente investigación de cinco años”.

Este martes 11 de abril, a las 10 de la mañana, el tribunal hará lectura del veredicto. Día en que se sabrá si es considerado culpable o no, y por qué delitos.

