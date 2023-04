Video muestra las modificaciones que hacen estafadores a cajeros automáticos para quedarse con el dinero

10 abr. 2023 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un usuario de TikTok subió un video para advertir a la población sobre un particular método que están utilizando los delincuentes para modificar los cajeros automáticos y quedarse con el dinero de clientes que hacen giros desde estos aparatos.

En el registro, el tiktoker Jorge Gutiérrez muestra detalladamente las intervenciones que le realizan a las máquinas; específicamente, a uno que corresponde a Banco Estado. Estos cambios pueden ser desapercibidos para los afectados, dado que el cajero indica estar disponible, pero no libera el dinero requerido.

Así funciona la estafa de los delincuentes

De acuerdo a lo que se aprecia en el video, los estafadores hacen una imitación con cartón piedra del característico recuadro de salida los billetes. Luego, con silicona lo pegan por sobre la ranura desde la cual se retira el dinero.

De esta manera, el cliente hace un giro, pero no puede retirar los billetes, posiblemente pensando que el cajero no está funcionando como corresponde y se va. Sin embargo, el dinero está retenido por este pedazo de cartón, el que luego es extraído por los antisociales para quedarse con los recursos monetarios.

Los engañadores dejan pocos detalles al azar, pues el video muestra que también bloquean la salida del comprobante del giro, lo que terminaría convenciendo a los usuarios bancarios de que el cajero está malo o que no realizó la solicitud requerida.

Lo que encendió las alarmas de Jorge fue el comprobante de la transacción que recibió mediante su correo electrónico. Esto, a pesar de no poder extraer el dinero desde el cajero, en primera instancia.

"En ningún momento el cajero indica que no está disponible. Entonces, metí la tarjeta, la leyó y retiré $100.000. No me arrojó la boleta ni el dinero", relató Jorge en un segundo video.

"No entiendo si hay tanta cámara, cómo no se han dado cuenta hasta el momento", le dijo a un funcionario de Banco Estado mediante una llamada telefónica, contabilizando cinco cámaras en la sucursal afectada.

