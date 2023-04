Presidente Boric reitera llamado a unidad tras crimen de carabinero y anuncia millonario plan "calle sin violencia"

06 abr. 2023 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la muerte del cabo primero Daniel Palma Yáñez, quien fue asesinado durante una fiscalización en Santiago la noche del miércoles.

¿Qué dijo Boric?

"Venimos llegando del responso en donde la institución de Carabineros, su familia y, no me cabe ninguna dudam que todos los chilenos y chilenas estamos llorando por Daniel", declaró el Mandatario desde el Palacio de La Moneda.

"Hace pocos días fue por Rita, antes por Álex. Ellos se han sumado a una lista demasiado larga de mártires de Carabineros abatidos por la delincuencia", expresó.

En ese aspecto, dijo que "creo representar al país entero cuando digo que los carabineros mártires de la institución son mártires de todo Chile, pero que nadie lea la emoción que nos embarga como debilidad, menos los delincuentes, que sé que nos están escuchando".

La autoridad manifestó que "es la hora de actuar unidos y así lo estamos haciendo".

"'Las familias de carabineros necesitamos hechos y no palabras, compromisos y no promesas', me escribió en una carta la viuda del carabinero Alex Salazar", comentó, agregando que "todas las autoridades respondemos a ese llamado, y los vamos a seguir haciendo sin claudicaciones".

"El mensaje que entregamos hoy como Gobierno y como Estado es que cuando se trata del combate a la delincuencia y el respaldo a los Carabineros de Chile, en el Estado chileno no hay fisuras y los enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada. No hay Gobierno ni oposición, ni derechas ni izquierdas, estamos todos unidos en esta cruzada", aseguró Boric.

"Nos hacemos responsables todos de las actuaciones de Carabineros circunscritas a la ley y al derecho", agregó.

Llamado a la unidad

El jefe de Estado afirmó que "el crimen y la delincuencia tienen claro que, su principal adversario, es un Chile unido, por eso, están tratando permanentemente de dividirnos, no nos prestemos para ese juego".

"Es nuestra unidad el arma más poderosa frente al crimen y si somos capaces de sostener y ampliar esa unidad, los días del crimen tal como los hemos conocido están contados", añadió.

"A quien esté armado de manera ilegal le caerá todo el peso de la ley. Vamos a limpiar de armas nuestros barrios", fueron parte de las palabras de la autoridad.

Plan "calle sin violencia"

En la instancia, el Presidente Boric anunció el "Plan calle sin violencia", que contempla algunas medidas contra la delincuencia:

Recursos destinados a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalía, no solo para prevenir el crimen, sino para sancionarlo eficazmente, incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías, fortalecimiento de las competencias de gendarmería, creación del delito de extorsión y endurecimientos de penas para el delito de secuestro.

de las policías y fiscalía, no solo para prevenir el crimen, sino para sancionarlo eficazmente, incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías, fortalecimiento de las competencias de gendarmería, creación del delito de extorsión y endurecimientos de penas para el delito de secuestro. Se focalizará en las comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos y será acompañado de recursos destinados a fortalecer áreas verdes, espacios de deportes y educativos.

y será acompañado de recursos destinados a fortalecer áreas verdes, espacios de deportes y educativos. Inyección de 1.500 millones de dólares a todas las funciones relativas de seguridad.

a todas las funciones relativas de seguridad. Estos recursos buscan reforzar la protección a la policía con equipamiento y material más seguro.

Además, en materia de persecución penal, permitirá la focalización de la persecución para esclarecer los homicidios y delitos asociados.

