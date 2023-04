Ministro Marcel aclara que no contemplan "un aumento generalizado ni inmediato del impuesto específico a combustibles"

05 abr. 2023 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó las interrogantes que se abrieron respecto al impuesto específico de los combustibles, aclarando que no se espera "un aumento generalizado" en ese tributo.

Todo esto, tras una entrevista concedida por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, donde indicó que "el ministro Mario Marcel, cuando el año pasado presenta la reforma tributaria, hubo dos patas de la reforma que no fueron presentadas, porque la idea era ingresarlas después, que son los llamados impuestos correctivos. Es decir, son impuestos que no tienen como objetivos recaudar, sino que cambiar la manera en que funcionan los mercados, que es el impuesto verde y la salud", lo que luego tuvo que ser clarificado por la propia ministra.

¿Qué dijo el ministro de Hacienda?

En un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado indicó que "es importante que tratemos de que la información sobre impuestos, cuando se comenta y se reacciona, especialmente por parte de los parlamentarios, ojalá que sea a partir de información que viene del Ministerio de Hacienda y no algo que se lee entre líneas de lo que señaló, en este caso, una ministra sectorial".

Posteriormente, se refirió precisamente a los proyectos que tienen relación con los impuestos correctivos, explicando que "los proyectos de impuestos correctivos forman parte de la reforma tributaria y como se señaló después del rechazo del proyecto de reforma impuesto a la renta, se seguiría adelante con esos otros proyectos (...) así que los temas de impuestos correctivos siguen en marcha".

En ese sentido, detalló que los proyectos de esos tributos están divididos en dos iniciativas, "una de impuestos verdes y otra de impuestos saludables".

A su vez, ahondó que el objetivo de estas reformas "no es aumentar carga tributaria, sino que su propósito es incidir sobre los precios relativos de la economía, de tal manera que las decisiones de las empresas y los consumidores se puedan alinear con ciertos objetivos que tenemos como país, en el caso de impuestos verdes es la reducción de emisiones".

Descarta aumento generalizado de impuestos a combustibles

Además, Marcel aseguró que "los proyectos de impuestos correctivos combinan impuestos y subsidios, donde la lógica no es hacer pagar más impuestos a las personas, sino que, con el apoyo del Estado, a través de los subsidios, puedan adecuar su comportamiento a esta disminución de emisiones. Entonces, en el caso particular de impuestos a los combustibles, el proyecto de impuestos verdes no contempla un aumento generalizado, ni inmediato del impuesto específico a los combustibles".

"Al contrario, lo que incluye son una serie de mecanismos para que las personas puedan, en el futuro, pagar menos impuestos de los combustibles, por la vía de cómo van adecuando su propio consumo", dijo la autoridad.

