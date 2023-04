Ministra Tohá por Ley Naín-Retamal: "Se trata de imponer una legislación donde todo lo que hace Carabineros está bien"

04 abr. 2023 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

En una conversación con Meganoticias, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la tramitación de la Ley Naín-Retamal, luego de que el pasado lunes el Gobierno se retirara de la comisión de Seguridad del Senado, tras el rechazo de las indicaciones que buscaban regular la legítima defensa privilegiada.

Asimismo, los senadores aprobaron otras indicaciones que entregan mayores libertades en el uso de la fuerza a Carabineros.

¿Qué dijo Tohá?

"No nos retiramos ofuscado, simplemente nos retiramos porque en las comisiones el Ejecutivo es colegislador, lleva propuestas para tratar de construir acuerdos, y simplemente ayer no había ánimo de construir acuerdo. Todo lo que se propuso se rechazó de cuajo", aseveró la ministra.

La autoridad recordó que "hemos estado hace poquitos años atrás en una posición en que el país de alguna manera le transmitía a Carabineros que todo lo que hacía estaba mal, que había un cuestionamiento muy grande. Ahora se trata de imponer una legislación donde de alguna manera todo lo que hace Carabineros está bien".

"Lo que hay que hacer es, en cambio, un apoyo a las policías para que tengan reglas claras, y también tengan límites claros", sostuvo.

"Lamentablemente, lo que se ha hecho en la Comisión es dificultar este debate. Ni siquiera Carabineros se ha escuchado en la Comisión", agregó, afirmando que se está apurando la tramitación y que se podría contemplar "un día más, si nos sirve para sacar una mejor ley, pero sobre todo una ley que genere un acuerdo amplio, es lo que más apoyo entrega a las policías".

Estrategia del Gobierno

Tohá detalló que ahora "lo que vamos a tratar de llevar es un esfuerzo por tomar decisiones razonadas... Lamentablemente ayer se aprobaron algunas legislaciones muy complejas, que si el país avanza en esa dirección va a ser muy cuestionado en distintos foros e instancias donde se observan esos temas".

"Vamos a llevar nuevamente nuestras indicaciones a la Sala, y tratar de persuadir, de dar razones, de buscar un tipo de diálogo más abierto que ayer", añadió.

Además, precisó que "nosotros teníamos comprometido, desde antes del homicidio de la sargento Olivares, presentar un proyecto sobre reglas del uso de la fuerza, que tiene que entrar esta semana. Si todas nuestras indicaciones no son acogidas, como pasó ayer, vamos a reponerlas ahí".

¿Acudirán al Tribunal Constitucional?

Al ser consultada si el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional, respondió: "Por ahora, nuestro esfuerzo está en las Salas de ambas Cámaras y después veremos que otros implementos tenemos".

"Todavía no nos hemos puesto en ese escenario, porque estamos tratando de trabajar con lo que tenemos hoy al frente", indicó.

"Gatillo fácil"

Finalmente, abordó los polémicos dichos de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien calificó la iniciativa como la "Ley de gatillo fácil".

"En estos debates siempre es bueno ver cuando algunas palabras generaron sensibilidad, y a lo mejor no fue la mejor palabra. Pero en todo caso lo que se buscó al usar ese nombre es que no queremos generar una legislación que el día de mañana se preste para eso", expuso Tohá.

"En Chile no podemos tener una legislación que dé la sensación que las policías están amarradas de manos y no pueden actuar, y no podemos tener una que dé la idea que pueden hacer cualquier cosa y que no hay límite. Esos dos extremos tenemos que evitarlos", concluyó.

