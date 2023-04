Sexto retiro toma fuerza en abril: Anuncian proyecto con retiro de hasta $1 millón y otro exclusivo para pagar deudas

03 abr. 2023 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

Abril es un mes clave para la legislación del sexto retiro de los fondos de pensiones, ya que el día martes 18 se podrá volver a poner en tabla la iniciativa, para posteriormente ser discutida y votada.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados rechazó el quinto retiro en abril del 2022, lo que significó que la propuesta fuera archivada y no se pudiera tramitar ningún proyecto en esta materia durante un año, de acuerdo al reglamento del Congreso.

Retiro de hasta $1 millón

Pese al rechazo del proyecto de autopréstamo, algunos parlamentarios se muestran optimistas con un sexto retiro e incluso ya anunciaron que presentarán iniciativas para que sean puestas en tabla en la comisión de Constitución.

El diputado Eduardo Durán (RN), se comprometió que el mismo 18 de abril presentará una propuesta, que permite la extracción de hasta $1 millón, asegurando que este monto no afectaría a la inflación.

"El 18 de abril voy a ingresar un proyecto de retiro de pensiones por 1 millón, y aunque el Gobierno no está de acuerdo, yo lo hago con la convicción que será de ayuda para la clase media y que además no provocaría efectos inflacionarios, como sí ocurriría con retiros mayores. Creo que hoy la gente de medianos ingresos no está recibiendo ningún tipo de ayuda", aseveró.

Retiro con condiciones

Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) también anunció una iniciativa, que será similar al que presentó el Gobierno el año pasado, es decir, con condiciones para extraer el dinero, por ejemplo, que sea para utilizarlo en deudas.

"Esta iniciativa que como diputados del Partido de la Gente estamos preparando, contará con el respaldo de parlamentarios de distintos sectores políticos", aseguró.

"Esperamos que el Gobierno, que suele enamorarse de sus propios proyectos, aunque después cambia de opinión, no impida el debate de una iniciativa como esta", añadió.

¿Qué dice el Gobierno?

"La historia de los retiros sabemos cómo empiezan y no sabemos cómo terminan. A estas alturas sabemos cómo terminan impactando a la economía", expuso el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

"En el trámite legislativo sabemos que estas cosas van evolucionando, que no hay varitas mágicas que le resuelvan los problemas a las personas. Uno quisiera que fuera así, pero desgraciadamente no es así, y claramente los retiros de fondo no lo son", sentenció.

