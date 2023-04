Alcaldesa Matthei pide que se recuerden "las molotov contra carabineros" en memorial en Baquedano

03 abr. 2023 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, pidió que en el memorial que se instalará en la "Plaza Hundida", de la estación de Metro Baquedano, también se incluya un recordatorio de la "destrucción de los espacios públicos" y del lanzamiento de "bombas molotov a carabineros".

Las declaraciones las realizó en el marco del inicio de las obras para la reapertura del acceso principal de la estación Baquedano.

¿Qué dijo Matthei?

"Lo que yo creo que nunca debemos olvidar es que aquí hubo 4.900 personas heridas a lo largo de Chile, de los cuales 2.700 fueron carabineros, y yo creo que lo que no podemos dejar de acordar es que sencillamente no podemos ser indiferentes ante una persona que sufre, que sufre violencia, que pierde los ojos, que le lanzan una bomba molotov. Todo eso debe ser absolutamente inaceptable", aseveró la alcaldesa.

"Me alegra que podamos tener un acuerdo de que lo que no recuerde acá sea básicamente un 'no a la violencia'. La violencia no puede ser una forma de derribar a un Gobierno que fue democráticamente electo", añadió.

Incluir "molotov contra Carabineros"

Después de aclarar que "no estoy diciendo que no haya un memorial", la jefa comunal reiteró: "Lo que yo estoy diciendo es que lo que nosotros vamos a pedir es que en el memorial se recuerde todo, también la destrucción de nuestros espacios públicos, también las bombas molotov contra Carabineros y básicamente cómo la violencia nos hace daño a todos".

"La memoria es una memoria completa, es todo lo que sucedió acá. La memoria es personas que perdieron sus ojos, que perdieron su trabajo, que nos hayan destruido los edificios públicos, que hayan destruido el Museo Violeta Parra, también es muchísimos Carabineros heridos, y que el resultado de todo ello es un aumento feroz de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado... Así que la memoria es todo", concluyó.

Acceso de Baquedano

Cabe señalar que el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, explicó que la plaza hundida no tendrá el mismo acceso, sino que será modificada para dar más fluidez al movimiento de pasajeros, tomando en cuenta que también llegará la futura Línea 7.

En ese sentido, afirmó que este acceso será "mucho más digno de lo que existe hoy día, de lo que existía históricamente también. Creemos que los espacios que están en desnivel, generan espacios de deterioro y peligro".