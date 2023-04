Inician obras de reapertura de acceso principal de Estación Baquedano

03 abr. 2023 - 08:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, se dio inicio a las obras para la reapertura del acceso principal de la estación Baquedano de Metro de Santiago, conocida como "Plaza Hundida", la que se encuentra cerrada desde octubre del 2019.

Cabe recordar que ya se había anunciado que en el sector se iba a incluir un "espacio de la memoria", de lo ocurrido en el estallido social.

¿Qué dijo Metro?

"Nosotros queremos recuperar estos espacios que históricamente fueron utilizados por nuestros pasajeros y pasajeras", señaló el presidente del Metro de Santiago, Guillermo Muñoz.

"Estamos iniciando el cierre de faenas para dar paso a construir este nuevo acceso, que va a atender este flujo de más de 20 mil personas y que con la Línea 7 esperamos que se incremente más", sostuvo.

Además, afirmó que esto es "una contribución que hace Metro al proceso de recuperación de espacios públicos de la Alameda y Providencia".

"No va a ser el mismo acceso"

Muñoz indicó que "estas obras esperamos comenzarlas lo antes posible. Hay un proceso de retiro de los elementos que están instalados en la Plaza Hundida, para luego dar inicio derechamente a las obras. No va a ser el mismo acceso, va a estar transformado, pero nos va a permitir mayor fluidez a los pasajeros y pasajeras".

Respecto a la discusión en torno al "espacio de la memoria", afirmó que "va a seguir abierta mientras se construye la obra. Nosotros estimamos hoy día abocados en la construcción del acceso y luego se verá en conjunto con las agrupaciones y con los vecinos cuál va a ser la manera en que va a quedar esta expresión superficial del acceso".

Finalmente, aseveró que este acceso será "mucho más digno de lo que existe hoy día, de lo que existía históricamente también. Creemos que los espacios que están en desnivel, generan espacios de deterioro y peligro".

"Es parte de un proyecto mayor"

Por su parte, el gobernador Claudio Orrego indicó que "este proyecto es parte de un proyecto mayor, el cual seguimos empujando para recuperar la ciudad para las personas".

Por otra parte, destacó que "cada vez que alguien no entienda las normas básicas de la convivencia democrática, serán las fuerzas del orden y las autoridades las que tengan que restablecerlo. No hay ningún diseño arquitectónico que pueda erradicar la violencia, pero sí minimizar sus efectos".

Sobre los demás arreglos que se realizarán en el sector de Plaza Italia, detalló que "la rotonda no sigue, se conectan los parques Balmaceda, Bustamante y Forestal. Hay un espacio importante para los peatones.

"La memoria es todo"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al "espacio de la memoria", expresando: "Lo que yo creo que nunca debemos olvidar es que aquí hubo 4.900 personas heridas a lo largo de Chile, de los cuales 2.700 fueron carabineros, y yo creo que lo que no podemos dejar de acordar es que sencillamente no podemos ser indiferentes ante una persona que sufre, que sufre violencia, que pierde los ojos, que le lanzan una bomba molotov. Todo eso debe ser absolutamente inaceptable".

"Me alegra que podamos tener un acuerdo de que lo que no recuerde acá sea básicamente un 'no a la violencia'. La violencia no puede ser una forma de derribar a un Gobierno que fue democráticamente electo", añadió.

"La memoria es una memoria completa, es todo lo que sucedió acá. La memoria es personas que perdieron sus ojos, que perdieron su trabajo, que nos hayan destruido los edificios públicos, que hayan destruido el Museo Violeta Parra, también es muchísimos Carabineros heridos, y que el resultado de todo ello es un aumento feroz de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado... Así que la memoria es todo", concluyó.