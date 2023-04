Ministra Vallejo en Meganoticias habló de Carabineros, ley Nain-Retamal y fue consultada si le gustaría ser Presidenta

02 abr. 2023 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra Vocera de Gobierno, Camilla Vallejo, fue entrevistada este domingo por Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias Alerta y se refirió, entre otras cosas, a la relación personal y del Gobierno con Carabineros, a poco más de una semana del asesinato de la carabinera Rita Olivares en Quilpué, crimen que en los últimos días derivó en la legislación de diversos proyectos en el Congreso, relacionados con el tema de seguridad.

"Hoy día nosotros tenemos que hacernos cargo"

En este contexto, la secretaria de Estado hizo una reflexión respecto a su posición como dirigente estudiantil, cuando era oposición, y ahora que ocupa el cargo de ministra, afirmando que "yo creo que ha habido desde el lugar que uno ocupa una responsabilidad distinta para con la institución".

"Por ejemplo, nosotros antes éramos muy críticos a ciertas prácticas, al caso de robo de dinero y cómo se relacionaban las policías bajo el mando de otros gobiernos con las protestas sociales", sostuvo.

Asimismo, indicó que "uno hace críticas, evidentemente, que yo considero legítimas, y hoy día es distinto. Hoy día nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que decir cómo mejoramos la institución, porque necesitamos mejores policías, con más preparación y capacidades".

"Efectivamente, tuvimos exabruptos en el cómo planteamos los debates. Ahora, otra cosa distinta, es negar la legitimidad de ciertas críticas que se hizo a la institución. Si las negamos, no somos capaces de ver dónde tenemos que apretar las tuercas y mejorar", manifestó Vallejo.





Al mismo tiempo, la ministra dijo que "nadie puede negar que hubo violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país, a pesar de que en un momento se negó. Nadie puede negar que teníamos que perfeccionar las reglas del uso de la fuerza y que necesitábamos policías con mayor preparación".

"Yo no me siento como ciudadana ni autoridad una persona que haya negado la importancia de tener policías en los territorios (...) Esto de que no veíamos la importancia de la policía y la seguridad, yo creo que es una caricaturización del debate que se da en un contexto electoral", expresó.

Ley Naín-Retamal

Acerca de la ley Naín-Retamal, que busca otorgar mayor protección a la policía, Vallejo indicó que "a muchos parlamentarios del oficialismo que votaron a favor, se les ha acusado con el dedo de que están respaldando una ley de 'gatillo fácil' y eso no es así".

"El Partido Socialista actuó en conformidad con la oposición del Gobierno y ninguna bancada oficialista está buscando una legislación de 'gatillo fácil', nadie, y el Gobierno tampoco. Estamos buscando avanzar en esta legislación para que en el Senado podamos perfeccionar la norma", aseguró la ministra.

¿Existe una carrera presidencial actualmente?

En primera instancia, Vallejo no quiso referirse a una futura candidatura a la Presidencia y destacó que "yo no decreto carreras presidenciales, pero yo siento que hay mucho de 'electoralización' del debate".

En esta línea, recalcó que en algunos sectores políticos, mayoritariamente de oposición, muchas veces "se cae en una lógica de populismo penal, cuando el contexto tiene tintes electorales. Por eso, para nosotros siempre es importante el llamado a la mesura y a equilibrar esta discusión. No podemos creernos todos los 'sheriff' y quien promete más mano dura".

Vallejo también reflexionó que "por otro lado, y esto en el sector nuestro, de izquierda, decimos que la agenda de seguridad no es compatible con los Derechos Humanos y sí es compatible".

"Los demócratas tenemos que ser capaces de encontrar el equilibrio entre lo que es la agenda de seguridad y la agenda de Derechos Humanos", expuso.

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda la consultó si le gustaría ser Presidenta de la República... Conoce su respuesta en el siguiente video.

Revisa a continuación la entrevista completa

