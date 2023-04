"Tienen riesgo de cáncer en alguna etapa del crecimiento": Exámenes a jovenes de Puchuncaví muestra alarmante realidad

02 abr. 2023 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

Frente al duro informe de Contraloría que cuestionó la falta de análisis médicos en las llamadas "zonas de sacrificio" ubicadas en las comunas de Quintero y de Puchuncaví, el equipo de reportajes de Meganoticias, en alianza con Laboratorio Clínico Laboval, tomó muestras de sangre y orina a 100 niños y jóvenes que viven y estudian en la zona.

Lo anterior, con la finalidad de conocer si tenían metales tóxicos en sus cuerpos, y los efectos negativos que estos podrían causar a su organismo a corto y largo plazo.

La dura realidad de la zona

Actualmente, las comunas de Quintero y Puchuncaví no solo se encuentra en alerta frente a la contaminación ambiental del lugar que habitan, sino que alegan un abandono por parte de las autoridades sanitarias y ambientales del país. Un problema que, de hecho, la propia Contraloría General de la República considera de extrema gravedad.

Para ejemplificar esta situación, Camila Ponce, joven que vive constantemente en controles médicos debido a la presencia de metales tóxicos en su organismo, explicó que "o creo que es lo que nos pasa a todos aquí, la verdad, es que todos vivimos angustiados no por el ahora, sino por lo que nos va a pasar más adelante... Estoy entre las 17 personas que tienen arsénico".

Cabe recordar, que tanto el arsénico y el plomo son los metales que más preocupan a estas familias, debido a sus demostrados efectos cancerígenos.

Camila es exalumna del Sargento Aldea, uno de los colegios más cercanos al cordón de industrias, en Ventanas. Fue dirigenta estudiantil y junto a sus compañeros encabezó la toma del colegio cuando ocurrió uno de los eventos más extraños de la zona, la recordada lluvia ácida.

Respecto a aquel episodio, recordó que "nosotros empezamos a caer intoxicados y a tener síntomas que nunca habíamos tenido en las intoxicaciones, que fue el adormecimiento de las extremidades de distintos alumnos, el dolor de cabeza, las náuseas, los mareos..."

"Yo personalmente encuentro que van a encontrar metales pesados en nuestra sangre, porque llevo más de 15 años viviendo en esta zona, tengo 18, y las enfermedades respiratorias son muy frecuentes y las enfermedades a la piel también", detalló Camila.

La realización del examen

Cien familias de Quintero y Puchuncaví accedieron a participar en este ejercicio periodístico, que consiste en una toma de muestras para 100 niños y jóvenes, entre 4 y 26 años, que permitirá comprobar o descartar la presencia de metales pesados en sus cuerpos. Para esto, 20 metales pesados en orina y 10 en sangre serán medidos en cada estudiante voluntario.

Tras la realización de estos exámenes, se descubrió, en términos generales, que 17 niños en Quintero y Puchuncaví arrojaron resultados por sobre la norma en Arsénico, 69 en Cesio, 48 en Manganeso y 89 en Antimonio.

"Riesgo de cáncer"

Frente a los preocupantes resultados, la investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Maite Berasaluce, explicó que el "antimonio u otros metales que han detectado tienen riesgo de cáncer en alguna etapa del crecimiento de los niños, pero metales como el arsénico sí, no toda la gente expuesta a arsénico tiene cáncer pero sí mayor probabilidad".

Vale decir que los otros metales pesados que salieron fuera de la norma tienen efectos adversos como dermatitis, afectación del sistema nervioso y alteraciones en el aprendizaje. Por lo mismo, recomiendan hacer seguimiento de los análisis y tomar medidas en casa.

Respecto a esto último, Berasaluce señaló que "respecto a la exposición que puede ser ingesta, exposición, puede ser que los niños jueguen más con tierra, no tengan pasto en el patio, o que tengas acceso al entretecho y caigan partículas, si hay tablas que llevan al entretecho, no está bien sellado, y de repente tiembla o se mueve la casa, yo trataría de cerrar el entretecho, tratar de sacar el polvo o trataría que no jueguen tanto en el patio o tener un patio con cobertura vegetal".

