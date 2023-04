Completo italiano chileno es elegido como uno de los mejores hot dogs del mundo

El completo italiano es una de las recetas chilenas más populares en el país, y ya es reconocida de manera internacional por Taste Atlas.

Los usuarios del portal, calificaron este producto de la gastronomía nacional y lo posicionaron entre los mejores hot dogs del mundo.

Con una ponderación de 4,2 estrellas de cinco, el completo italiano se encuentra en el cuarto lugar de este ranking.

"Uno de los alimentos callejeros más populares en Chile es el delicioso completo, que es la versión chilena del famoso hot dog americano. Hecho con salchichas Wiener hervidas servidas dentro de panecillos simples, todo el plato se completa con generosas cantidades de varios condimentos salados como chucrut, puré de aguacate (palta), tomates picados, mayonesa, mostaza y muchas otras deliciosas combinaciones", detalla Taste Atlas.

"Dependiendo de los ingredientes, aparecen bajo varios nombres, como original o italiana, y se pueden encontrar en los restaurantes, locales relajados y en las cadenas de comida rápida de todo el país", agrega.

La lista es liderada por el choripán argentino, con 4,5 estrellas; seguido del Chicago-Style Hot Dog (Estados Unidos) y el perro caliente de Colombia, los cuales obtuvieron una puntación de 4,2.

También con 4,2 estrellas, y en el quinto lugar, aparece el Maxwell Street Polish (Estados Unidos).

Los que siguen en la lista obtuvieron 4,1 estrellas: Cachorro Quente (Brasil), Chesse Dog (Estados Unidos), Pølser (Dinamarca), Korean Corndog (Corea del Sur) y finalmente el Polish Boy (Estados Unidos).

Best rated Hot dogs in the world. Argentina is the world champion once again 😊🇦🇷



Learn more about each: https://t.co/zVsxvQkgGO pic.twitter.com/bvSVhM4guD