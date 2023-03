Compagnon y su relación con Bachelet en medio de conflictos con Dávalos: "A la que había que proteger era a ella"

31 mar. 2023 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

Natalia Compagnon, exnuera de Michelle Bachelet, reveló detalles de cómo es su relación actual con la exPresidenta, de quien se distanció tras estallar el caso Caval, lío judicial que involucró al hijo de la exmandataria, Sebastián Dávalos.

Caso Caval

En conversación con la revista "Caras", Compagnon se refirió a las dudas que existen respecto a lo que realmente sabía Bachelet del negocio millonario de Machalí.

"Se ha cuestionado que dijera que 'se enteró por la prensa'. Tal vez lo que una suegra sabe de una nuera no es demasiado. Ella estaba al tanto, al menos, en qué estaba trabajando. Quizá mejor hubiese dicho que no se iba a referir hasta tomar completo conocimiento", señaló, según consignó La Segunda sobre la entrevista que se podrá leer el lunes en la revista.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, desde el día en que se supo lo de Caval, se fue distanciando poco a poco de la familia de la exPresidenta: "No tuve más relación con ellos, ni con la madre ni con las hermanas de Sebastián. Los lazos se quebraron por completo. No nos volvimos a ver los domingos, ni en pascuas ni años nuevos".

"La relación con ella (Bachelet) se rompió hace muchos años. Si en algún momento me dio pena, dolió y lo pasé mal, ya pasó. Hoy mi preocupación son mis hijos, mi familia, la gente que está", agregó.

"A la que había que proteger era a ella"

En la entrevista, se menciona que habría existido un mandato de evitar la exposición y guardar silencio en medio del escándalo por el caso Caval para proteger a Bachelet, quien, en ese momento, no completaba el primer año de su segundo Gobierno.

"Nunca quise que esto terminara mal, por eso tampoco nunca antes lo demandé (a Sebastián Dávalos), porque sabía que podía rebotarle a su madre. Siempre me las arreglé como pude y guardé silencio hasta que tocaron a mis hijos", declaró, en alusión a la disputa legal que actualmente enfrenta con su expareja por pensión de alimentos.

"Ambas mantuvimos nuestro metro cuadrado, dejé de verla. Hubo un alejamiento. A la que había que proteger era a ella. Y fue lo que se hizo", contó.

"Me respondió: 'Te tendrás que defender'"

De acuerdo a lo que informa La Segunda, el diálogo con Michelle Bachelet lo retomó hace pocos meses, luego que se enterara de que Dávalos había vendido, a su actual novia, la casa en la que ella vivía con sus hijos, y que le habían pedido que desalojara el inmueble.

En esa oportunidad, Compagnon fue a la casa de su exsuegra, ya que son vecinas, para contarle lo sucedido. "Tuvimos una conversación muy corta que me permite pensar que sabía más o menos lo que estaba pasando. Le conté que me había llegado la demanda de desalojo".

La exjefa de Estado le habría respondido que "Sebastián era adulto", en una conversación "casi informativa".

"Me preguntó de qué forma me podría ayudar y le señalé que sólo quería un consejo de cómo enfrentar esto. Le pregunté qué hago ahora y me respondió: 'te tendrás que defender'. Esa respuesta cambió la forma de enfrentar nuestra relación. Si una persona que respeto y que he tratado siempre de proteger me dice que me defienda, me defiendo".

La distancia que existe entre ambas, al parecer, también se ha visto reflejada en la relación de Bachelet con sus nietos.

"Siempre será valorada y respetada como abuela, pese a que tiene muy poco contacto. Desde que llegó de la ONU en octubre del año pasado, se habrán visto tres, cuatro veces", cerró.