"Me sigue pegando": Mujer mostró sus heridas por videollamada en WhatsApp y logró la detención de su pareja

29 mar. 2023 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una videollamada por WhatsApp permitió la detención de un hombre acusado de golpear y propinarle cortes a su pareja al interior de su domicilio, ubicado en la comuna de El Tabo, en la región de Valparaíso.

Las lesiones fueron calificadas como graves gravísimas, dado que la víctima presentó heridas en su cuero cabelludo, rostro, párpados, nariz y muñecas, por mencionar solo algunas zonas.

El mensaje de WhatsApp que la salvó

Tras recibir los golpes de su pololo, la mujer de 29 años le envió varios mensajes a través de la popular plataforma al padre de su hija, es decir, a su expareja; quien decidió realizar una videollamada con ella para saber lo que le ocurría.

"Este hueón (sic) —refiriéndose a su actual conviviente— me está agrediendo, no me hables más porque me sigue pegando. Me cortó y me tiene toda ensangrentada", le escribió la víctima, de acuerdo al parte policial al que tuvo acceso el diario Lider de San Antonio.

El receptor de la alarma no estaba en El Tabo, sino en Curicó, en la región del Maule. Desde allá, en una comisaría de Carabineros, denunció el caso de violencia intrafamiliar que estaba sufriendo su exnovia. Los uniformados coordinaron con la tenencia tabina y efectuaron la detención del sospechoso.

Detenido podría ser acusado de femicidio frustrado

Una vez que se concretó el arresto, la mujer fue llevada hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de El Tabo para que sus heridas recibieran curación. Según consigna el mencionado diario, la afectada mantenía hálito alcohólico.

Por otra parte, si bien el sujeto fue formalizado por el delito de lesiones graves gravísimas en contexto de violencia intrafamiliar, el fiscal Santiago Polanco informó que la mujer será sometida a exámenes para identificar eventuales fracturas en su cabeza. En caso de que sí las tenga, enfrentaría cargos por femicidio frustrado.

La defensa del agresor alegó que la detención fue ilegal, dado que la mujer se habría negado a denunciarlo, así que solicitó que no se decretaran medidas en contra de su representado.

Sin embargo, la jueza María de los Ángeles Ceardi negó el requerimiento, señalando que pese a "que ella no ha declarado, ya sea porque al momento estaba en estado de ebriedad o tal vez por su condición producto de las lesiones, sí le refiere a Carabineros que el imputado le había pegado. Además, ella llama a un tercero (su expareja) que estaba afuera de la zona para pedir ayuda".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

