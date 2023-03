Senador Insulza por ataques a Carabineros: "¿Qué es esto del perro 'Matapacos'? Yo cuando lo vi me causó horror"

28 mar. 2023 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

El senador (PS) José Miguel Insulza se refirió al respaldo del Gobierno y del oficialismo a Carabineros en su combate contra la delincuencia, tras el asesinato de la sargento Rita Olivares y de otros mártires de la institución en los últimos meses.

En esa línea, el parlamentario cuestionó algunos símbolos del estallido social, como el perro 'Matapacos', y también aseguró que está "pendiente" que el Presidente Gabriel Boric reconozca que se equivocó en su trato hacia Carabineros en el pasado.

"¿Qué hacemos con la mala propaganda a la policía?"

En conversación con Radio Infinita, Insulza aseguró que las leyes que se desean implementar para apoyar las policías "apuntan en la dirección equivocada", ya que no se puede avanzar más allá del presidio perpetuo calificado. "No hay que engañar a las personas, las penas por homicidios a Carabineros son las más altas que hay, no existen otras", declaró.

En la entrevista, el legislador también se refirió a la "mala propaganda" que se hace de la institución, ejemplificando con una situación ocurrida la jornada del lunes en el Estadio Monumental, previo al partido entre Chile y Paraguay.

"Cuando se tocaba el réquiem para Carabineros, con cornetas para la sargento (Rita) Olivares, hubo gente que pifió, hubo gente que gritó, hubo gente que no guardó silencio. Entonces qué hacemos con eso, qué hacemos con la mala propaganda y la mala leche a la policía", criticó.

"Perro Matapacos"

Sobre este último punto, Insulza agregó que eso también se vivió en algunas manifestaciones durante el estallido social: "¿Qué es esto del perro 'Matapacos'? Yo cuando lo vi me causó horror, esas cosas deben estar sancionadas a mi juicio".

Al respecto, reveló que en ocasiones ha cuestionado a parlamentarios o miembros de Apruebo Dignidad por haber apoyado símbolos como el mencionado anteriormente.

"Yo lo he dicho siempre, donde me quieran escuchar", afirmó, añadiendo que, como respuesta, le han comentado "que era una broma, que no me lo tome en serio, que era una manifestación popular".

Presunción de inocencia

Posteriormente, se refirió a la presunción de inocencia para efectivos de carabineros que participan en procedimientos policiales.

"En Chile hace tiempo las policías tienen presunción de inocencia cuando usan sus armas, pero otra cosa es que los den de baja cuando las utilizan".

Lo anterior, debido a que la institución no espera los resultados de la investigación para tomar la decisión de expulsar al funcionario.

Postura del Gobierno

En la instancia, la autoridad también fue consultada respecto a si el Presidente Gabriel Boric debe reconocer si se equivocó en el trató que tuvo hacia Carabineros en el pasado.

"Yo, efectivamente, creo que eso está pendiente. He leído las declaraciones. Camila Vallejo dice 'hoy día estamos gobernando'... otra cosa es con guitarra, ¿no? Pero yo creo que esto requiere decir: 'Mire sí, yo me equivoqué, en realidad esto no debí haberlo hecho nunca'", sostuvo.

En esa línea, agregó que "el Gobierno requiere que se diga que cuando fueron oposición se equivocaron en sus dichos hacia las policías".